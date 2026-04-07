 | Baran Aksoy

Masaj salonu adı altında fuhuş merkezi! 700 milyon TL'den fazla işlem hacmi: 21 kadın koruma altına alındı

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde masaj salonu adı altında 'fuhuş' yapılan yerlere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 23 şüpheli gözaltına alınırken incelemelerde şüphelilerin toplam 716 milyon TL işlem hacmine ulaştığı tespit edildi.

'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince; “fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama, Vergi Usul Kanunu’na muhalefet, cinsel saldırı, güveni kötüye kullanma, kötü muamele ve uyuşturucu madde bulundurma” suçlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Kahramanmaraş merkezli 8 ilde, fuhşa teşvik etmek ve aracılık etmek gibi suçlara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 716 milyon TL'den fazla işlem hacmi tespit edildi.
Operasyon, 8 ilde 4 iş yeri ve 25 şüpheliye ait adreslere eş zamanlı olarak yapıldı.
Gözaltına alınan 23 şüpheliden 19'u Türk, 4'ü yabancı uyruklu.
Şüphelilerin toplam 716 milyon 229 bin 126 lira 75 kuruşluk işlem hacmine ulaştığı belirlendi.
Operasyon kapsamında 25 şüpheliye ait banka, kripto varlık ve finansal hesaplara; ayrıca 6 konut, 1 tarla hissesi ve 12 araca el konuldu.
Mağdur olduğu değerlendirilen 7'si Türk, 14'ü yabancı uyruklu toplam 21 kadın koruma altına alındı.
KAHRAMANMARAŞ MERKEZLİ 8 İLDE OPERASYON

Soruşturma kapsamında, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Tekirdağ, İstanbul, Sakarya, Ankara, Uşak, Mersin ve Gaziantep’te; 4 iş yeri ile 25 şüpheliye ait adreslere 7 Nisan 2026 tarihinde eş zamanlı adli arama ve el koyma işlemi yapıldı.

23 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 19’u Türk, 4’ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 23 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

716 MİLYON TL'LİK İŞLEM HACMİ

Yapılan mali incelemelerde şüphelilerin toplam 716 milyon 229 bin 126 lira 75 kuruşluk işlem hacmine ulaştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında 25 şüpheliye ait banka, kripto varlık ve finansal hesaplara; ayrıca 6 konut, 1 tarla hissesi ve 12 araca el konuldu.

21 KADIN KORUMA ALTINA ALINDI

Adreslerde yapılan aramalarda; 2 uzun namlulu tüfek, 8 dolu kartuş, çok sayıda cinsel içerikli ürün, 234 bin TL, 1.000 dolar, 1.055 euro ve 1.000 Tayland bahtı ile yaklaşık 1 milyon 360 bin TL değerinde ziynet eşyası, çok sayıda sentetik ilaç ve bir miktar esrar ele geçirildi. Operasyon kapsamında mağdur olduğu değerlendirilen 7’si Türk, 14’ü yabancı uyruklu toplam 21 kadın koruma altına alındı.

