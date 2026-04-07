Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kendini bulmak için dava açtı! 60 yıldır yaşamadığı kalmadı

Antalya'da yaşayan 60 yaşındaki Ersin Akbaş'ın başı doğumunun ardından yapılan hatalarla dertte. Adı ve cinsiyetinin yanlış yazdırılmasıyla başlayan hatalar zinciri ilerleyen yıllarda da devam etti. 5 farklı isimle anılan 60 yaşındaki Ersin Akbaş sayısız dava açtı. Akbaş, "Mezar taşıma bir isim yazılsın. Diğer 4 ismi bir mezar kazıp gömelim" dedi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 15:48
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 16:02

Antalya'da yaşayan 60 yaşındaki Ersin Akbaş'ın doğumunda nüfusa Ergün ismiyle ve kız olarak yazdırılmasıyla hatalar peş peşe geldi. Yapılan yanlışlık kısa süre içinde telafi edilse de Akbaş'ın hayatı bu hataların gölgesinde yaşandı. Hatalar Akbaş'ın eğitim, askerlik ve çalışma hayatı boyunca devam etti.

Kendini bulmak için dava açtı! 60 yıldır yaşamadığı kalmadı

Antalya'da yaşayan 60 yaşındaki Ersin Akbaş, nüfusa Ergün ismiyle ve kız olarak kaydedilmesiyle başlayan ve hayatı boyunca isim karmaşası yaşamasına neden olan hukuki bir mücadele veriyor.
Ersin Akbaş, hayatı boyunca Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve Ersin olmak üzere 5 farklı isimle anıldı.
Bu isim karmaşası nedeniyle Akbaş, eğitim, askerlik, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik primi ödemelerinde sorunlar yaşadı.
Akbaş, emekli olabilmek için isim tespiti ve iş kazası tespiti davası açtı, ancak ilk mahkemede davası reddedildi.
İstinaf mahkemesi, yeni belgeler ışığında davaların yeniden görülmesine karar verdi.
Mahkeme, 2005 yılında geçirdiği kazanın iş kazası olduğuna karar vererek duruşmayı erteledi.
Akbaş, 5 isminin birleştirilmesi için tespit davası açtığını ve Yargıtay'ın bu yönde karar verdiğini belirtti.
İSMİ HEP FARKLI YAZILDI

İlkokul diplomasını Ersun ismiyle alan Akbaş'ın itirazı sonrası verilen ikinci diplomada bu kez isminin Ergin olarak yazıldığı ortaya çıktı. 1986-1987 yılları arasında iddiasına göre 18 ay askerlik görevini kendi adıyla yapan Akbaş, 1990'daki Körfez Krizi sonrası ilan edilen seferberlik kapsamında ikinci kez askere çağrıldı ve bu kez Ersün ismiyle askerlik yaptı.

60 SENE 5 İSİMLE ANILDI

Ergün, Ersun, Ergin, Ersün ve son olarak mevcut kimliğindeki Ersin ismiyle 60 yıl boyunca yaşamını sürdüren Akbaş, bu durum nedeniyle sosyal güvenlik primi ödemelerinde, iş bulma süreçlerinde ve resmi kayıtlarda ciddi sorunlar yaşadı. Akbaş, emekli olabilmek için avukatıyla birlikte Antalya 9. İş Mahkemesi'ne isim tespiti ve iş kazası tespiti davası açtı. Ancak Zonguldak SGK'ya yazılan müzekkereye verilen yanıtta, Akbaş'ın annesi Şerife Akbaş'ın belirtilen tarihlerde vergi mükellefiyetine dair kaydına rastlanmadığı bildirildi. Bilirkişi raporu doğrultusunda mahkeme, istinaf yolu açık olmak üzere davanın reddine karar verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ YENİDEN YARGILAMA KARARI VERDİ

Davadan sonra Akbaş'ın kendi imkanları ile yaptığı araştırma ve müracaatlar sonrası Zonguldak Çaycuma Vergi Dairesi'nden aldığı belge ile 01.05.1992 tarihinde işe başlama ve 31.12.1997 tarihinde işi terk bilgilerinin yanı sıra, Akbaş'ın annesinin yanında çalıştığı dönemde vergi mükellefi olduğuna dair kayıtlar bulundu. Belgelerin eline geçmesinin ardından Ersin Akbaş, avukatı aracılığıyla isim tespiti ve emeklilik umuduyla istinaf mahkemesine itirazda bulundu. Akbaş'ın itirazını yeni belgeler ışığında haklı bulan istinaf mahkemesi, isim tespiti ve iş kazası davalarını yeniden yargılanma yapılması için ilk derece mahkemesine gönderdi.

ŞİMDİ İSE KENDİMİZİ BULMAK İÇİN DAVA AÇTIK

Bugün görülen davada mahkeme, Ersin Akbaş'ın 2005 yılında geçirdiği kazanın iş kazası olduğunun tespitine karar vererek, duruşmayı 6 Haziran tarihine erteledi. 21 yıllık iş kazası ve 30 yıllık isim tespit davasında alınan kararla umutları yeniden yeşeren Ersin Akbaş, "İş kazası geçirmiştik, 21 yıl sonra bunu kazandık. İş kazasının tespiti ve isim tespit davasını mahkeme kabul etti. 30 yıl önce isim tespit davası açmıştık, onu kazanmıştık. Şimdi yeniden bir dava daha açtık. Bu 5 ismin birleştirilmesi için bir tespit davası daha açtık. Davayı kaybetmiştik, Yargıtay bu kararı bozdu. 5 ismin düzeltilmesi için Yargıtay karar verdi. 2006 yılında Çaycuma'da sadece Ersun Akbaş'ı Ersin Akbaş yaptılar. Şimdi ise kendimizi bulmak için tespit davası açtık" dedi.

"BİR ARA ERSİN OLDUK, ONU DA KAYBETTİM"

Yıllardır gitmediği yer, çalmadığı kapı kalmadığını söyleyen Akbaş, "Ben 15 yıl önce normalde emekli olacaktım. Her yere başvurdum, gitmediğim yer, çalmadığım kapı kalmadı. Her çaldığım kapı yüzüme kapandı. Şimdi inşallah kendimi bulacağım. Bu sefer ben kazanacağımızı düşünüyorum. Çaycuma'dan bana gönderilen belgeleri mahkeme istedi. Ben dünyanın en şanssız insanı olarak bilinirim. 5 isim tek adamım, ama ismimi birleştirip bir adam olamadım daha. Bir ara Ersin olduk, onu da kaybettim" ifadelerini kullandı.

"MEZAR KAZIP 4 İSMİ GÖMELİM, BİRİ YAŞASIN"

Askere gidene kadar Zonguldak'ta Ersun olarak bilindiğini ve 43 yıl sonra doğum belgesinde isminin Ergün Akbaş olduğunu gördüğünü belirten Akbaş, "Yani ben bile tanımamışım kendimi, 43 yıl ben ben olarak yaşamamışım. Ergün'se Ergün olarak değiştirilmesini istiyorum isimlerimin. Hepsinin bir araya toplanmasını istiyorum, ben ben olduğumu bileyim. Ergün Akbaş ise bu şekilde ölmek istiyorum. Mezar taşıma Ergün Akbaş olarak yazılmasını istiyorum. Mezar kazıp 4 tane ismi gömelim bir tanesi yaşasın, o da Ergün Akbaş yaşasın, ben ben olayım" şeklinde konuştu.

