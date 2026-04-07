Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Ortaokul öğrencisi, çöpe atılan pirinç kabuklarını yalıtım malzemesine çevirdi

Yusuf Eymen Çiçek adlı ortaokul öğrencisi, pirinç kabuklarından kimyasal kullanmadan yalıtım malzemesi üretti. Geliştirilen malzemenin diğer ürünlere kıyasla yüzde 64 daha dayanıklı ve geç alev alan yapıda olduğu belirlendi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 13:28
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 13:39

Düzce'de yaşayan ortaokul öğrencisi Yusuf Eymen Çiçek, tarımsal atıkları değerlendirerek yalıtım malzemesi yaptı. Altıncı sınıf öğrencisi Çiçek, atık pirinç kabuklarından mevcut ürünlere kıyasla yüzde 64 daha dayanıklı ve geç alev alan bir yalıtım malzemesi tasarladı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Düzce'de ortaokul öğrencisi Yusuf Eymen Çiçek, tarımsal atık pirinç kabuklarından kimyasal işlem uygulamadan, mevcut ürünlere kıyasla daha dayanıklı ve geç alev alan bir yalıtım malzemesi geliştirdi.
Yusuf Eymen Çiçek, altı yaşındaki bir öğrenci olarak tarımsal atık pirinç kabuklarını değerlendirerek yalıtım malzemesi yaptı.
Geliştirdiği malzeme, mevcut ürünlere göre yüzde 64 daha dayanıklı ve geç alev alıyor.
Çiçek, bu çevreci projesiyle TÜBİTAK Fizik Yarışması'nda bölge birincisi oldu ve Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Proje danışmanı Fen Bilimleri Öğretmeni Emine Sarı, çalışmanın 'Sıfır Atık' projesi hedefleriyle örtüştüğünü belirtti.
Laboratuvar ortamında yapılan testlerde malzemenin yüksek yalıtım kapasitesine, daha yüksek verime ve geç yanma özelliğine sahip olduğu kanıtlandı.
Üretilen ürün için patent başvurularının devam ettiği belirtildi.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

Düzce Bahçeşehir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) 6. sınıf öğrencisi Çiçek, okulunda katıldığı Bilim Söyleşisi'nin ardından, kentin Konuralp bölgesinde yetiştirilen pirinçlerin atıl durumdaki kabuklarını değerlendirmek üzere çalışma başlattı.

GELİŞTİRDİĞİ PROJE İLE TÜBİTAK BİRİNCİSİ OLDU

Fen Bilimleri Öğretmeni Emine Sarı'nın danışmanlığında laboratuvar ortamında deneyler gerçekleştiren Çiçek, kimyasal işlem uygulamadan pirinç kabuğu tozundan yüksek performanslı yalıtım malzemesi üretti. Çiçek, çevreci projesiyle katıldığı TÜBİTAK Fizik Yarışması'nda bölge birinciliği elde ederek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Projesi hakkında bilgi veren Yusuf Eymen Çiçek, temel hedeflerinin tarımsal bir atığı kimyasal kullanmadan yüksek performanslı bir yalıtım malzemesine dönüştürmek olduğunu belirterek, "TÜBİTAK bilim söyleşisinden yola çıkarak, kendi hazırladığımız özgün deneylerle, projemizi geliştirip yeni bir ürün ortaya koyduk. Özellikle tarımsal bir atık olduğu için çevreye bırakıldığında kaynak israfına yol açıyor. Bu yüzden geri dönüşümü açısından daha iyi olacak. Ailem, çevrem ve öğretmenlerim bu fikri geliştirdiğim için tebrik ediyorlar. Geri dönüşüm olduğu için farkındalık oluşturduğumdan dolayı da tebrik ediyorlar" dedi.

Proje danışmanı öğretmen Emine Sarı ise çalışmanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "" projesi hedefleriyle de örtüştüğünü vurguladı. Söyleşilerin ardından bölgedeki atıl pirinç kabuklarının dikkatlerini çektiğini aktaran Sarı, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimizle öğrenci araştırma projesi yarışmasına katılmıştık. Bu yarışmada bizim hedefimiz sıfır atıktı. 'Atıklarımızı nasıl değerlendiririz?' diye düşündüğümüz sırada okulumuzda yapılan bilim söyleşileri bize faydalı oldu. Bu sayede pirinç kabukları dikkatimizi çekti. Bölgemizde pirinç kabukları atık olarak olarak kullanılıyor. Biz de bunu yalıtım malzemesi olarak değerlendirmek üzere çalışma başlattık. Projemiz bu şekilde doğmuş oldu."

"Bu projede kendi özgün deney çalışmalarımızı yaptık. Öğrencimizin de hem bilimsel süreç becerilerine katkısı oldu hem de araştırma yapma tecrübesi edindi. Böylelikle bölge birincisi olarak imzamızı atmış olduk. Öğrencimizle laboratuvar ortamında yaptığımız testlerde, ürettiğimiz malzemenin diğer yalıtım ürünlerine göre yüzde 64 oranında daha yüksek yalıtım kapasitesine sahip olduğunu, daha yüksek verim sağladığını ve geç yanma özelliğinin bulunduğunu kanıtladık. Yakın zamanda yaşanan büyük yangınlar, yalıtım malzemelerinin niteliğinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi. Biz de hem atığı değerlendirdik hem de insanlık için güvenli bir malzeme ürettik. Gelecek vadettiğini düşündüğümüz bu ürün için patent başvurularımız devam ediyor."

