İstanbul'da çiftlik evinde testereli dehşet! Çalışana kabusu yaşattı: Ormanda yakalandı

Arnavutköy'de bulunan bir çiftlik evinde yaşananlar dehşete düşürdü. Çiftlik sahibi Murat D., 36 yaşındaki çalışanı Ayhan I. arasından bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çiftlik evinde korku filmlerini aratmayan olaylar yaşandı. Murat D, elektrikli testereyle Ayhan I'yı boynundan yaralayarak kaçtı.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ayhan I'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürüten polis, dron destekli arazi taraması sonucunda, zanlının ormanlık alanda bulunduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

Şüpheli Murat D. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Araştırmada, tarafların alkollü oldukları ve olayın alkolün etkisiyle meydana geldiği anlaşıldı.