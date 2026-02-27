Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

İstanbul'da çiftlik evinde testereli dehşet! Çalışana kabusu yaşattı: Ormanda yakalandı

İstanbul Arnavutköy'de bir çiftlik evinde dehşet yaşandı. Çiftlik sahibi Murat D., yanında çalışan işçinin boynunu testere ile kesmeye çalıştı. Çalışan Ayhan I.'nın hayati tehlikesi devam ederken, çiftlik sahibi de operasyonla yakalandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.02.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
27.02.2026
saat ikonu 09:44

'de bulunan bir çiftlik evinde yaşananlar dehşete düşürdü. Çiftlik sahibi Murat D., 36 yaşındaki çalışanı Ayhan I. arasından bilinmeyen bir nedenle çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle çiftlik evinde korku filmlerini aratmayan olaylar yaşandı. Murat D, elektrikli testereyle Ayhan I'yı boynundan yaralayarak kaçtı.

İstanbul'da çiftlik evinde testereli dehşet! Çalışana kabusu yaşattı: Ormanda yakalandı

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Ayhan I'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İstanbul'da çiftlik evinde testereli dehşet! Çalışana kabusu yaşattı: Ormanda yakalandı

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma yürüten polis, dron destekli arazi taraması sonucunda, zanlının ormanlık alanda bulunduğunu belirledi.

ŞÜPHELİ OPERASYONLA YAKALANDI

Şüpheli Murat D. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Araştırmada, tarafların alkollü oldukları ve olayın alkolün etkisiyle meydana geldiği anlaşıldı.

İstanbul'da çiftlik evinde testereli dehşet! Çalışana kabusu yaşattı: Ormanda yakalandı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Adanalı'nın İdil'i yıllar sonra ortaya çıktı! Oyunculuğu bırakıp, EYT'ye geçmişti
Bellek krizi cep yakacak! Akıllı telefon fiyatları rekor seviyede yükselecek
Euro ve dolar vites arttırdı! İşte 27 Şubat 2026 güncel döviz kurları
ETİKETLER
#tartışma
#arnavutköy
#şiddet
#gözaltı
#Elektrikli Testere
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.