İstanbul Beykoz’da ulusal bir kanalda yayınlanan bir dizinin setine gelen şüpheliler, set çalışanlarını tehdit ederek araç ve para istedi. Kendilerini yerel prodüksiyon şirketi çalışanı diye tanıtan şüpheliler, geldikleri araçla set alanına girmek istedi. İçeri alınmayan grup, üzerine set çalışanları tehdit etti ve çalışanlardan para ve araç talep etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İstanbul’da film gibi olay: Dizi setini basıp haraç istediler İstanbul Beykoz'da bir dizi setine gelerek çalışanları tehdit edip araç ve para isteyen 4 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı. Kendilerini yerel prodüksiyon şirketi çalışanı olarak tanıtan şüpheliler, araçla set alanına girmek istedi ancak içeri alınmadı. İçeri alınmayan grup, set çalışanlarını tehdit ederek para ve araç talep etti. Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini olay yerine geldikleri aracın plakasından tespit etti. Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

4 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

İhbar üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin olay yerine geldikleri araç plakası üzerinden kimlikleri tespit edildi. Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.