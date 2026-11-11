Çözen Kazanır
3. Sayfa
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:59

İstanbul’da film gibi olay: Dizi setini basıp haraç istediler

İstanbul Beykoz’da film gibi bir olay yaşandı. Bir grup, ulusal bir kanalda yayınlanan dizinin setini basıp çalışanları tehdit ederek para ve araç istedi. Şikâyet üzerine gruba yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 15:59
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 15:59

’da ulusal bir kanalda yayınlanan bir dizinin setine gelen şüpheliler, set çalışanlarını tehdit ederek araç ve para istedi. Kendilerini yerel prodüksiyon şirketi çalışanı diye tanıtan şüpheliler, geldikleri araçla set alanına girmek istedi. İçeri alınmayan grup, üzerine set çalışanları tehdit etti ve çalışanlardan para ve araç talep etti.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul’da film gibi olay: Dizi setini basıp haraç istediler

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Beykoz'da bir dizi setine gelerek çalışanları tehdit edip araç ve para isteyen 4 şüpheli polis operasyonuyla yakalandı.
Kendilerini yerel prodüksiyon şirketi çalışanı olarak tanıtan şüpheliler, araçla set alanına girmek istedi ancak içeri alınmadı.
İçeri alınmayan grup, set çalışanlarını tehdit ederek para ve araç talep etti.
Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin kimliklerini olay yerine geldikleri aracın plakasından tespit etti.
Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

4 ŞÜPHELİ KISKIVRAK YAKALANDI

İhbar üzerine, ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, şüphelilerin olay yerine geldikleri araç plakası üzerinden kimlikleri tespit edildi. Gasp Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#İstanbul
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#asayiş şube müdürlüğü
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#3. Sayfa
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