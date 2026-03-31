3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

İstanbul'da korkunç cinayet! Eşiyle ilişki var zannederek öldürdü: Kan donduran cinayeti anlattı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde kan donduran bir cinayet işlendi. İhsan C., boşanma aşamasındaki eşi Hatice C. ile ilişkisinin olduğunu öne sürdüğü Erdal Kökyayan'ı silahla vurarak öldürdü. Kökyayan'ın ölümüne ilişkin 2 şüpheli gözaltına alınırken İhsan C. polise verdiği ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini anlattı. Öte yandan polis ekipleri yaptıkları çalışmada Erdal Kökyayan ile Hatice C. arasında bir bağlantı olmadığını tespit etti.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 18:20
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 18:37

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün saat 16.38 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Esentepe Mahallesi oldu. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir otomobil içerisinde bir kişi başından vurulmuş halde bulundu. Durumun yetkili birimlere bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

İstanbul'da korkunç cinayet! Eşiyle ilişki var zannederek öldürdü: Kan donduran cinayeti anlattı

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün meydana gelen olayda, bir kişi otomobil içinde başından vurulmuş halde bulundu ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Esentepe Mahallesi'nde saat 16.38 sıralarında yaşandı.
Başından vurulan kişinin 41 yaşındaki Erdal Kökyayan olduğu belirlendi.
Cinayet şüphelisi İhsan C., eşini Erdal Kökyayan ile aldattığını düşündüğü için cinayeti işlediğini itiraf etti.
Polis, İhsan C. ile birlikte olay esnasında araçta bulunan akrabası Hasan C.'yi de gözaltına aldı.
Yapılan incelemelerde Erdal Kökyayan ile Hatice C. arasında bir ilişki olmadığı tespit edildi.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.

Olay yerindeki incelemelerin ardından araç içinde yaralı halde bulunan kişinin 41 yaşındaki Erdal Kökyayan olduğu belirlendi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Kökyayan kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 ŞÜPHELİ YAKAYI ELE VERDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmalarda cinayetin ardından otomobilden inerek kaçan şüpheliye dair görüntülere ulaştı. Görüntülerde şüphelinin indiği aracın geri geri kayarak kaza yaptığı görüldü. Görüntülerdeki kişinin cinayetle bağlantılı olduğu değerlendirilen "uyuşturucu kullanmak" ve "bulundurmak" dahil 7 suç kaydı bulunan şüpheli İhsan C., olduğu öğrenildi.

İhsan C., Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi'nde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İhsan C.'nin beyanlarının ardından olay esnasında araçta bulunduğu öğrenilen ve aynı zamanda akrabası olan Hasan C. de yakalanarak gözaltına alındı.

EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

İhsan C.'nin polise verdiği ifadesinde, boşanma aşamasındaki eşi Hatice C.'nin kendisini olaydan 3 ay önce mahalleye taşınan Erdal Kökyakan'la aldattığını iddia etti. Bu nedenle Erdal Kökyayan ile boşanma aşamasındaki eşinin ilişkisi olduğunu düşünerek, "Onunla buluşup bir konuda görüşmek istediğimi söyledim. Otomobille gelip beni aldı. Sonrasında yolda akrabam Hasan C.'yi de yanıma çağırdım. Arabayı eşimin iş yerine doğru sürmesini istedim. Sonrasında bir anda silahı ona doğrultup ateş ettim" diyerek cinayeti işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

Polis ekipleri çalışmalarının devamında, Erdal Kökyayan ile Hatice C. arasında bir bağlantı bulamadı. İkilinin birbirini tanımadıkları ve aralarında herhangi bir birliktelik olmadığı tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

İhsan C. ile birlikte olay sırasında aynı arabada bulunan akrabası Hasan C., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

GÜVENLİK KAMERASI O ANLARI KAYDETTİ

Öte yandan katil zanlısı İhsan C.'nin olayın ardından kaçtığı, sürücü Erdal Kökyayan'ın kontrolünden çıkan aracın da geriye doğru kaydığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

