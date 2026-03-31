Bursa Belediyesi'nde servet ağı ortaya çıktı! 15 milyar liralık suç geliri: Tüm aile işin içindeymiş

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne düzenlenen yolsuzluk ve rüşvet operasyonun detayları ortaya çıktı. Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve aile bireylerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınırken, aile bireyleri üzerinden kurulan para ağı dikkat çekti. Suça konu olan paranın işlem hacminin toplam 15 milyar 951 milyon TL’yi bulduğu belirlendi.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 15:23
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 15:29

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında ekipler operasyonun düğmesine bastı. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve aile bireylerinin de aralarında bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı. 4 ilde gerçekleşen operasyonların detayları belli oldu. Aile bireyleri üzerinden kurulan para ağı da deşifre oldu.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve aile bireylerinin de bulunduğu 59 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon sonucunda toplam 15 milyar 951 milyon TL'lik suç geliri tespit edildi.
Soruşturmada, başkanın aile bireyleri üzerinden kurulan ve Seres Gayrimenkul ile Verev İnşaat gibi paravan şirketlerin kullanıldığı bir rüşvet çarkı deşifre edildi.
Başkanın eşi Seden Bozbey adına, paravan şirket hesaplarından yapılan para transferleriyle 2022 yılında bir villa satın alındığı ve çiftin bu villada yaşadığı tespit edildi.
Gözaltına alınanlar arasında Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer ve kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey yer alıyor.
Operasyon 4 ilde düzenlendi ve 55 şüpheli yakalanırken, 4 şüphelinin firari olduğu bildirildi.
15 MİLYAR 951 MİLYON TL'LİK SUÇ GELİRİ

Başkan Mustafa Bozbey’in merkezinde olduğu suç örgütüne yönelik yapılan MASAK tarafından yapılan araştırma sonucu yapılan tespitlerde 39 şahıs ve 7 şirketin üzerine kayıtlı suça konu edilen 213 taşınmaz ile 35 araç bulunduğu ve suça konu işlem hacminin toplam 15 milyar 951 milyon TL’yi bulduğu öğrenildi.

Toplam 59 şüpheli hakkında işlem yapılırken, operasyonun en çarpıcı yönü gözaltı listesinde ortaya çıktı: Aynı soyadını taşıyan çok sayıda aile üyesi aynı dosyada yer aldı.

AİLE ÜZERİNDEN KURULAN RÜŞVET ÇARKI

Operasyonda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eşi Seden Bozbey, kızı Side Bozbey Gürer, kardeşleri Ramiz ve Ertan Bozbey ile aile çevresinden isimler gözaltına alındı.

Soruşturma dosyasına giren bilgi ve belgeler, iddia edilen yapının yalnızca belediye içi bir organizasyon değil, aile ve akraba ilişkileri üzerinden yürütülen bir rüşvet çarkı olduğunu gösterdi.

PARAVAN ŞİRKETLERLE KURULAN SİSTEM

Soruşturmanın merkezinde Seres Gayrimenkul ve Verev İnşaat isimli iki şirket bulunuyor. Bu şirketlerin; Başkanın akrabaları adına kurulduğu, taşınmaz devirlerinde aktif kullanıldığı, gerçek ticari faaliyet göstermediği ve rüşvet gelirlerinin aktarımında “paravan” rolü üstlendiği kaydediliyor.

Özellikle Seres Gayrimenkul’ün başkanın halasının oğlu adına kayıtlı olması, kardeşinin adresinin şirketle aynı çıkması ve şirketin piyasada görünür bir faaliyetinin olmaması dikkat çekti.

BAŞKANIN EŞİNE ALINAN VİLLA

Dosyada yer alan tespitlere göre para trafiği doğrudan aile bireylerine uzanıyor. Başkanın kızına, eşine, aile vakfına yapılan ödemeler, özel kalem müdürü üzerinden aktarılan milyonlar yapılan ilk tespitlerden sadece bazıları. Bulgular para akışının, paravan şirketler üzerinden aile bireylerine ulaştığını gösteriyor.

Soruşturmanın en çarpıcı başlıklarından birisi de Başkanın eşine alınan villa oldu. Yapılan tespitlere göre, paravan şirket hesaplarından yapılan para transferleriyle 2022 yılında Seden Bozbey adına villa satın alındı. Söz konusu villada başkan ve eşinin halen yaşadığı tespit edildi.

OlayDetaylar
Soruşturma KonusuRüşvet ve yolsuzluk
Yürütücü KurumBursa Cumhuriyet Başsavcılığı
Operasyon TarihiSabah saatleri
Gözaltına AlınanlarBelediye Başkanı Mustafa Bozbey, aile bireyleri ve toplam 59 şüpheli
Operasyonun Gerçekleştiği İl Sayısı4 il
Tespit Edilen Suç Geliri15 milyar 951 milyon TL
Suça Konu Varlıklar39 şahıs ve 7 şirketin üzerine kayıtlı 213 taşınmaz ve 35 araç
Organize Yapı İddialarıAile ve akraba ilişkileri üzerinden kurulan rüşvet çarkı
Paravan ŞirketlerSeres Gayrimenkul ve Verev İnşaat (Başkanın akrabaları adına kurulmuş, gerçek ticari faaliyet göstermeyen, rüşvet gelirlerinin aktarımında kullanılan şirketler)
Öne Çıkan Tespitler
  • Başkanın kızına, eşine ve aile vakfına yapılan ödemeler.
  • Özel kalem müdürü üzerinden aktarılan milyonlar.
  • Paravan şirket hesaplarından 2022 yılında Seden Bozbey (Başkanın eşi) adına villa satın alınması.
  • Söz konusu villada başkan ve eşinin halen yaşaması.
  • Verev şirketi yöneticilerinin aileyle akrabalık bağlarının bulunması.
Gözaltı Durumu55 şüpheli yakalandı, 4 şüpheli firari (biri yurt dışında)

Sadece çekirdek aile değil… Paravan şirket yöneticileri, eski eş bağlantıları, belediye çalışanları ve iş insanları arasında kurulan karmaşık akrabalık ve ilişki ağı, soruşturmanın kapsamını genişletti. Verev şirketi yöneticilerinin de aileyle akrabalık bağlarının bulunması, “örgüt yapısı” iddialarını güçlendiren unsurlar arasında yer aldı.

Operasyon kapsamında 55 şüpheli yakalanırken, 4 şüphelinin firari olduğu ve biri yurt dışında olmak üzere yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Şüphelilere ait adreslerde aramalar devam ediyor.

