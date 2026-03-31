Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu! Şirketlerine kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 13 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Hakkında disiplin süreci başlatılan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Şirketlerine ise TMSF kayyum olarak atandı.
Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım savcılık ifadesinde, gizli tanık beyanlarında tarafına isnat edilen iddiaların doğru olmadığını savundu.
Uşakspor'a yardım adı altında kimseden para almadığını öne süren Yalım, şunları kaydetti:
"Adıma kayıtlı olan şirketleri devrettiğim Cihan Aras isimli şahıs benim milletvekili olduğum dönemde danışmanım olup, tanışıklığımız eskiye dayanmaktadır. Eşimle boşanma sürecinde olduğumuz için malları güvendiğim Cihan Aras'a devrettim. 3 Mart 2025'te çekişmeli olarak eşimle boşanma ve mal ayrılığı davamız başlamıştır. Sonrasında eşimle sözlü olarak anlaşarak şirketlerin, çocuklarımın 18 yaşını doldurmasına müteakip onlar adına devredileceği hususunda karar kıldık. İsnat edildiği şekilde herhangi bir operasyon kapsamında el konulma korkusuyla devir işlemi yapmadık."
Şüpheli Yalım, tanık beyanlarında adı geçen şüpheli Aslıhan Aksoy'un, belediye sosyal tesislerinin temizlik ve tertibini sağlama hususunda belediye çalışanı olarak görev yaptığını doğrulayarak, "Aslıhan Aksoy'un belediyede çalıştığı dönemde fiilen işe gelip gelmediği yahut ne zaman izin kullandığı hususlarına dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Aslıhan Aksoy, belediyede işe alınmadan önce benim şirketim olan Yalım Garden Otel'de çalışmaktaydı. Belediyede çalışmaya başladıktan sonra benim işletmem ile olan iltisakı kesilmiştir. Aslıhan Aksoy isimli şahsın hesabına şahsi hesabımdan gönderilen 1 milyon 500 bin liralık para araç alımı için gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.
