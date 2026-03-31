 | Özge Sönmez

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın mal varlığına el konuldu! Şirketlerine kayyum atandı

Uşak Belediye'ne yapılan yolsuzluk ve rüşvet skandalının ardından tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Yalım'ın el konulan şirketlerine de kayyum atandığı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 13 kişi tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında disiplin süreci başlatılarak mal varlığına el konuldu ve şirketlerine kayyum atandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yolsuzluk ve rüşvet operasyonu yürütülmüştür.
Operasyonda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 13 kişi tutuklanmıştır.
Özkan Yalım hakkında disiplin süreci başlatılmıştır.
Özkan Yalım'ın mal varlığına el konulmuştur.
Özkan Yalım'ın şirketlerine TMSF kayyum olarak atanmıştır.
MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Hakkında disiplin süreci başlatılan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Şirketlerine ise TMSF kayyum olarak atandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI: DEVİR İŞLEMİNİ KORKU LE YAPMADIM

Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım savcılık ifadesinde, gizli tanık beyanlarında tarafına isnat edilen iddiaların doğru olmadığını savundu.

Uşakspor'a yardım adı altında kimseden para almadığını öne süren Yalım, şunları kaydetti:

"Adıma kayıtlı olan şirketleri devrettiğim Cihan Aras isimli şahıs benim milletvekili olduğum dönemde danışmanım olup, tanışıklığımız eskiye dayanmaktadır. Eşimle boşanma sürecinde olduğumuz için malları güvendiğim Cihan Aras'a devrettim. 3 Mart 2025'te çekişmeli olarak eşimle boşanma ve mal ayrılığı davamız başlamıştır. Sonrasında eşimle sözlü olarak anlaşarak şirketlerin, çocuklarımın 18 yaşını doldurmasına müteakip onlar adına devredileceği hususunda karar kıldık. İsnat edildiği şekilde herhangi bir operasyon kapsamında el konulma korkusuyla devir işlemi yapmadık."

Şüpheli Yalım, tanık beyanlarında adı geçen şüpheli Aslıhan Aksoy'un, belediye sosyal tesislerinin temizlik ve tertibini sağlama hususunda belediye çalışanı olarak görev yaptığını doğrulayarak, "Aslıhan Aksoy'un belediyede çalıştığı dönemde fiilen işe gelip gelmediği yahut ne zaman izin kullandığı hususlarına dair herhangi bir bilgim bulunmamaktadır. Aslıhan Aksoy, belediyede işe alınmadan önce benim şirketim olan Yalım Garden Otel'de çalışmaktaydı. Belediyede çalışmaya başladıktan sonra benim işletmem ile olan iltisakı kesilmiştir. Aslıhan Aksoy isimli şahsın hesabına şahsi hesabımdan gönderilen 1 milyon 500 bin liralık para araç alımı için gönderilmiştir." ifadelerini kullandı.

Operasyon ve Tutuklamalarİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım dahil 13 kişi tutuklandı.
Yeni GelişmeSoruşturmaya ilişkin yeni bir gelişme yaşandı ve Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.
Yalım'ın İfadesi (Devir İşlemi)Özkan Yalım, savcılık ifadesinde gizli tanık beyanlarındaki iddiaların doğru olmadığını savundu. Şirketleri, eşiyle boşanma sürecinde olduğu için güvendiği danışmanı Cihan Aras'a devrettiğini, 3 Mart 2025'te başlayacak çekişmeli boşanma ve mal ayrılığı davası sonrası çocukları adına devredileceği konusunda eşiyle anlaştıklarını belirtti. Operasyon kapsamında el konulma korkusuyla devir işlemi yapmadığını ifade etti.
Yalım'ın İfadesi (Aslıhan Aksoy ve Para Transferi)Yalım, tanık beyanlarında adı geçen şüpheli Aslıhan Aksoy'un belediyede sosyal tesis temizliği ve tertibi konusunda çalıştığını doğruladı. Aksoy'un belediyede fiilen çalışıp çalışmadığına dair bilgisi olmadığını, Aksoy'un daha önce kendi şirketi Yalım Garden Otel'de çalıştığını ve belediyeye başladıktan sonra işletmesiyle iltisakının kesildiğini söyledi. Aksoy'un hesabına gönderilen 1 milyon 500 bin TL'nin araç alımı için olduğunu belirtti.
Uşakspor YardımıYalım, Uşakspor'a yardım adı altında kimseden para almadığını öne sürdü.
