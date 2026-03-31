Editor
 | Özge Sönmez

Marmaris Belediyesi'ne rüşvet operasyonu! 4 şüpheli tutuklandı

Muğla’da Marmaris Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han ve beraberindeki 4 isim tutuklandı. Rüşvet ağının nasıl kurulduğu ortaya çıkarken, şüphelilerin sistematik olarak suç gelirlerini akladıkları belirlendi. İşte soruşturmanın detayları...

GİRİŞ:
31.03.2026
saat ikonu 10:29
|
GÜNCELLEME:
31.03.2026
saat ikonu 10:32

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Marmaris Belediyesi’ne yönelik yürütülen kapsamlı soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Suç örgütü kurmak, rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve suç gelirlerini aklama suçlarına yönelik başlatılan operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han, İmar Müdürü İlker Pakir ile mühendisler Volkan Çakır ve Tevfik Duyum tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerin suç ağının nasıl kurdukları belirlenirken, belediyede yapılan usulsüzlükler de bir bir ortaya çıktı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Marmaris Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada, suç örgütü kurmak, rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve suç gelirlerini aklama suçlarına yönelik operasyon kapsamında 4 kişi tutuklandı.
Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han, İmar Müdürü İlker Pakir ile mühendisler Volkan Çakır ve Tevfik Duyum tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Soruşturmada, imar ve ruhsat işlemlerinde sistematik usulsüzlük yapıldığı, otel ve restoran gibi işletmelere verilen izinlerde menfaat sağlandığı belirlendi.
İmar Müdürlüğü'nde görevli bir şüpheli, 26 Mart 2026'da 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı.
Operasyon kapsamında eş zamanlı aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.
Soruşturma kapsamında aralarında mühendisler, müteahhit, muhasebeci, muhtar ve belediye çalışanlarının da bulunduğu toplam 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
RÜŞVET AĞI NASIL KURULDU?

Savcılık tespitlerine göre Marmaris Belediyesi’nde görevli bazı kamu görevlileri, imar ve ruhsat işlemlerinde sistematik şekilde usulsüzlük yaptı. Otel, restoran ve çeşitli işletmelere verilen izinlerde menfaat sağlandığı, yeni iskan süreçlerinin adeta “paraya bağlandığı” ortaya kondu.
İddiaya göre, Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Han ile İmar Müdürü İlker Pakir, kendi belirledikleri personel üzerinden işlemleri yönlendirerek çıkar amaçlı bir yapı oluşturdu.

RÜŞVET ALIRKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDI

Soruşturmanın en çarpıcı anı ise 26 Mart 2026’da yaşandı. İmar Müdürlüğü’nde görevli T.D. isimli şüpheli, 4 bin dolar rüşvet alırken suçüstü yakalandı. Bu gelişme, dosyanın seyrini değiştirdi ve operasyonun düğmesine basıldı.

GECE VAKTİ BASKIN YAPILDI

Planlı soruşturma kapsamında aynı gün gece saatlerinde düğmeye basıldı. Gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında şüphelilerin ikametleri, iş yerleri ve Marmaris Belediyesi’ndeki ofislerinde eş zamanlı aramalar yapıldı. Aramalarda çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu.

MÜHENDİSLER, MÜTEAHHİT, MUHASEBECİ, MUHTAR...

Soruşturma yalnızca üst düzey isimlerle sınırlı kalmadı. Aralarında mühendisler, müteahhit, muhasebeci, muhtar ve belediye çalışanlarının da bulunduğu toplam 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Dosyada dikkat çeken isimler arasında CHP Yerel Yönetimler Sorumlusu olduğu belirtilen bir esnaf ile belediyenin çeşitli birimlerinde görevli personelin de yer alması oldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Savcılık kaynakları, elde edilen deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleşerek devam ettiğini belirtiyor. Yeni gözaltı ve tutuklama kararlarının gündeme gelebileceği ifade edilirken, Marmaris Belediyesi’ndeki yapılanmanın tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılması hedefleniyor.

