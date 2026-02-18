İstanbul'da sokak ortasında dehşet! Bıçak ve satırla saldırdılar

İstanbul Sultangazi'de bir binanın merdivenlerinde bekleyen 18 yaşındaki C.Ş. (18), bir grubun bıçak ve satırlı saldırısına uğradı. Kanlar içinde yere yığılan C.Ş, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

SALDIRGANLARDAN BİRİ 15 YAŞINDA

Dehşete düşüren saldırının ardından polis ekiplerince yapılan çalışmada, C.Ş'nin, arkadaş olduğu S.S'nin (15) ağabeyi Z.E.S. ile yanında bulunan 3 kişi tarafından bıçak ve satırla saldırıya uğradığı anlaşıldı.

Saldırganlar tespit eden ekipler, Z.E.S. ve 3 arkadaşı ile yaşı küçük S.S'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan Ç.Ş'nin satır ve bıçakla saldırıya uğrayıp yaralandığı anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, binanın merdivenlerinde bekleyen C.Ş'nin yanına gelen kalabalık bir grubun ellerinde bıçak ve satırla saldırması yer aldı.