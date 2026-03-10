İzmir'de aynı taksi durağına ikinci kez ateş düştü! Taksi şoförü vurularak öldürüldü

İzmir'in Konak ilçesinde dün gece saatlerinde acı bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Hurşidiye Mahallesi'nde 1308 Sokak oldu. Edinilen bilgiye göre, 24 yaşındaki D.M. isimli şüpheli, 52 yaşındaki Deniz Örer'in kullandığı ticari taksiye bindi. Yolculuk sırasında şoför ile yolcu arasında ücret nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Büyüyen tartışmada yolcu D.M., taksi şoförü Deniz Örer'e ateş ederek başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu.

Olayda taksi şoförü ağır yaralanırken şüpheli D.M., Örer'i araçtan indirip taksiyle birlikte olay yerinden kaçtı. Şüpheli, daha sonra aracı terk edip yaya olarak uzaklaştı.

TALİHSİZ ŞOFÖR HAYATINI KAYBETTİ

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede taksi şoförü Deniz Örer'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Örer'in cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Şüpheli D.M., polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

AYNI DURAKTA İKİNCİ ÖLÜM

Öldürülen taksi şoförü Deniz Örer'in, 31 Ocak 2024 tarihinde Gaziemir ilçesinde aracına aldığı yolcu Delil Aysal (21) tarafından vurularak öldürülen 44 yaşındaki Oğuz Erge ile aynı durakta çalıştığı öğrenildi. Kahramanlar Taksi Durağı esnafı, yaşanan bu olayla birlikte ikinci kez meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

KUZENİ TAKSİCİLİĞİ BIRAKMIŞ

İzmir Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri süren Deniz Örer'in cenazesini bekleyen kuzeni Nahit Örer, "Çok üzgünüz. Bu işlerin suyu çıkmış. Zamanında benim de taksim vardı. Diyoruz ki arkaya bir şey yapsınlar, şoförle müşteri muhatap olmasın. Bütün dünyada öyle ama Türkiye'ye gelince bu işler düzelmiyor. 50 yaşında kuzenim gitti. Ben 2002'de sattım taksiyi. Demek ki bu işler bizim işimiz değil dedim. Satma sebebim o. Ama yeğenim ister istemez bu işi yaptı. Cenazeyi almaya geldik. Allah sabır versin hepimize. Kardeşimiz oğlu için mücadele eden bir arkadaşımızdı. Oğlu da Bucaspor'da futbolcu. Hayatını çocuğuna adamıştı. Bizim işin fıtratında var bu risk. Gecemiz çok kötü geçiyor. Saat 11.00 12.00'den sonra artık ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Psikopatı biniyor, serserisi biniyor, uyuşturucu kullananı biniyor" dedi.

"BUNA NASIL BİR ÇARE BULUNUR BİLMİYORUM"

Deniz Örer'in taksi durağındaki bir mesai arkadaşı, "Gece aldık haberi. Anons ettik. Önce bir ulaşamadık çocuğa. Tersinden onu anons ettik Deniz'e. Ulaşamayınca ondan sonra araç sahibinden kötü haber geldi. Normal bir insan bunu yapmaz. Bu kafayla yapamaz. Ondan sonra çıkartıyor, ateş ediyor, başından vuruyor. Ölüyor çocuk orada. Deniz'i indiriyor arabadan aşağı. Arabayı alıyor. Bu sefer kaçıyor, ticari taksiyle gidiyor" ifadelerini kullandı.

Başka bir mesai arkadaşı ise, "Çok iyi, efendi, tertemiz bir insandı. İçkisi yok, uyuşturucuyla bir ilgisi yok. Çok üzüntülüyüz. Daha önce de bir arkadaşımızı Buca tarafında kaybettik. Bu ikinci oluyor. Buna nasıl bir çare bulunur bilmiyorum. Düzgün bir insan ama emekli olduğu halde çalışmak zorunda. Gayet düzgün bir arkadaşımız. Bir can güvenliğimiz yok. Binen müşteriyi seçiyoruz ama bazen de boşta bulunuluyor. Söylenecek bir şey yok" diye konuştu.

Olayla ilgili şüphelinin ifade işlemleri sürerken, Deniz Örer'in yarın Bayraklı ilçesinde cenaze namazının ardından toprağa verilmesi bekleniyor.