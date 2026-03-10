Menü Kapat
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Ümraniye’deki kesik baş cinayetlerinden sonra vahşet ortaya çıktı!

İstanbul Ümraniye'de bulunan evde Özbekistan asılı Durdona ve Sayyora'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Caniler 2 kadını parçalara ayırıp İstanbul'un farklı bölgelerine atmış, kaçmaya çalışırken de yakalanmışlardı. Yaşanan vahşetin ardından bir süredir ailesinin haber alamadığı 47 yaşındaki Dilafruz Chulieva için de harekete geçildi. Chulieva'nın cansız bedeni Balıkesir'de bulundu. Öldürülen kadının acılı oğlu yürek yakan detayları anlattı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 12:43
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 12:43

Ümraniye’de canice öldürülen 2 kadının cinayetleri sonrası haber alamadıkları 47 yaşındaki Dilafruz Chulieva için endişelenen ’daki aile yaptıkları kayıp başvurusu ile dehşete düştü. Ev almak için Türkiye'ye çalışmaya gelen Dilafruz Chulieva'nın cansız bedeni 'de bulundu. esedin yüzü, gövdesi ve sağ kolunda yanıklar olduğu, uzuv eksiklikleri bulunduğu ifade edilirken olayın detaylarını Avukat Ezgi Ekin Arslan ile Cevat Bozkurt paylaştı. Chulieva’nın acılı oğlu Turakulov, kahreden detayları anlattı.

TÜRKİYE'YE EV ALMAK İÇİN GELMİŞ

Chulieva’nın acılı oğlu Shakhrukh Turakulov, annesinin geçtiğimiz yıl mayıs ayında Türkiye’ye geldiğini söyleyerek, "Geliş amacı para kazanarak bir ev almaktı. Özbekistan’da kirada oturuyorduk. Annemle çalışıp bir ev almayı planlıyorduk. Anneme defalarca, "Kirada olsa da iyi yaşıyoruz, kendini bu kadar yorma" dedim. Ama annem hep "Kendi evimiz olmalı, çalışarak bir ev alalım" diyordu, bu umutla çalışıyordu' dedi. Turakulov, annesiyle en son 22 Ocak’ta konuştuğunu, annesinin bir anda ortadan kaybolduğunu ve uzun süre haber alamayınca Özbek Kadın Hakları Derneği’ne başvurduğunu söyledi. Turakulov, annesine yapılanları kabul etmediğini söylerken zanlılardan birinin annesi ile sevgili olduğu iddialarının doğru olmadığını belirtti.

"ACABA ÜMRANİYE’DEKİ EVDE Mİ DİYE KORKUYLA ARAŞTIRMAYA BAŞLADIK"

Ailenin annelerinden 22 Ocak sonrası haber alamamaları üzerine kendilerine ulaştıklarını söyleyen Avukat Ezgi Ekin Arslan, "Dilafruz Hanım’dan ailenin haber alamadığını bilgisini aldık. Sayyora Hanım’ın cinayetini soruştururken burada yapılan haberler Özbekistan’a da ulaşmış. Bu haber yayıldıktan sonra aile bize ulaştı, ‘Annemizden haber alamıyoruz, İstanbul ilinde olduğuna dair bir duyumumuz var, araştırabilir misiniz?’ diye sordu. Biz de tabi ki buyurun, gelin, İstanbul’da bu soruşturmayı başlatalım dedik. Özbekistan’dan Türkiye’ye geldiler. Öncelikle bulunduğu son adresin Balıkesir ili olduğunu bildiğimiz için bir kayıp başvurusunda bulunduk. 15 Şubat itibariyle kayıp başvurusu yapıldı. İlk koktuğumuz olayda; anneden haber alınamıyor, 23-24 Ocak tarihlerinde Sayyora ve Durdona’nın cinayeti gerçekleşiyor. Acaba bu evde mi, diye bir korkuyla araştırma yapmaya başladık. İnceledik, Balıkesir’den hiç ayrılmadığını öğrendik. O noktada bir tık rahatladık ama çok uzun sürmedi. 28 Şubat tarihinde cansız bedenine ulaşmış olduk" dedi.

ETİKETLER
#balıkesir
#özbekistan
#Kayıp Başvurusu
#Dilafruz Chulieva
#Ümraniye Cinayetleri
#3. Sayfa
