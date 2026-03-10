Menü Kapat
Editor
 Bengü Sarıkuş

Enerji stokları 1 ay yetecek, savaş uzarsa dünya ne yapacak? Zafer Ergezen'den canlı yayında Türkiye için çarpıcı detay

Petrol fiyatlarındaki son dalgalanmaların temelinde jeopolitik gelişmelerin bulunduğunu vurgulayan Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber canlı yayınında, özellikle Hürmüz Boğazı’nın dünya enerji ticareti açısından kritik bir rol oynadığını söyledi. Bölgedeki krizin Türkiye üzerindeki etkileri konusunda da çok çarpıcı uyarılarda bulundu.


Bengü Sarıkuş
|

10.03.2026
12:29
|

10.03.2026
12:29

ABD, İsrail ve İran arasındaki savaş bütün Orta Doğu'yu ve hatta dünyayı etkiliyor. Tüm dünyanın enerji ihtiyacının yüzde 20'sine geçiş yolu olan 'nın kapatılması, dünyada petrol ve doğal gaz krizini doğurdu. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, TGRT Haber canlı yayınında küresel enerji piyasaları ve Türkiye ekonomisine ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Ergezen, Hürmüz Boğazı’nın küresel petrol ticaretindeki payına dikkat çekerek, "Hürmüz Boğazı dünya petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 20’sini karşılıyor. Buradaki gelişmeler çok kritik" dedi.

Enerji stokları 1 ay yetecek, savaş uzarsa dünya ne yapacak? Zafer Ergezen'den canlı yayında Türkiye için çarpıcı detay

Son dönemde petrol fiyatlarında yaşanan sert hareketlerin büyük ölçüde savaş kaynaklı panik fiyatlamasından kaynaklandığını belirten Ergezen, "120 dolar Brent petrol panik fiyatlamasıydı. 90 doları bekliyorduk ama üzeri savaş fiyatlamasıydı. Savaşın sonlanabileceğine yönelik mesajlar geri çekilmeye yol açtı" ifadelerini kullandı.

Piyasalarda bir süre daha dalgalanma görülebileceğini söyleyen Ergezen, "Ciddi dalgalanma ve zararlar gördük, bir süre daha dalgalanma görebiliriz. Fiyatlar etkilendi ama arzın devam etmesi nedeniyle 90 dolar civarında fiyatlar durabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Barış ihtimalinin fiyatlar üzerinde belirleyici olacağını dile getiren Ergezen, "Ben barış sağlanırsa Brent petrolün yeniden 70 dolar civarına ineceğini düşünüyorum" dedi.

Petrol fiyatlarının enflasyon ve para politikasını da etkileyerek küresel çapta krize neden olabileceğinin altını çizen Ergezen, yüksek fiyatların merkez bankalarının faiz kararlarını da etkileyebileceğini söyledi. "Kısa vadeli panik için 90 dolar da çok ciddi bir fiyat. Enflasyonu etkiliyor, merkez bankası faiz indirimlerini de etkileyecek" ifadelerini kullandı.

Enerji stokları 1 ay yetecek, savaş uzarsa dünya ne yapacak? Zafer Ergezen'den canlı yayında Türkiye için çarpıcı detay

SAVAŞ UZARSA PETROL YENİDEN UÇAR

Savaşın uzun sürmesi halinde enerji piyasalarında yeni bir fiyat dalgası yaşanabileceğini belirten Ergezen, mevcut stokların sınırlı bir süre için güvence sağladığını dile getirdi.

"Rezervlerin ortalama 1 ay idare edeceği tahminleri var. Stokların zaten 1 ay tolere edeceği düşünülüyor. 1 aydan uzun süreye geçilirse yeniden 90 doların üzerine çıkmasını bekleriz" diyen Ergezen, üretim tarafındaki gelişmelerin de yakından takip edildiğini söyledi.

OPEC’in üretim artışı planlarının ve stratejik rezervlerin piyasayı kısa vadede rahatlatabileceğini belirten Ergezen,"Rezervlerin açılması piyasaya nefes aldıracak ama savaş 1 aydan uzun sürerse bu rezervler de yetersiz kalacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Enerji stokları 1 ay yetecek, savaş uzarsa dünya ne yapacak? Zafer Ergezen'den canlı yayında Türkiye için çarpıcı detay

ALTERNATİF YOLLARIN MALİYETİ YÜKSEK

Hürmüz Boğazı kapatıldıktan sonra akla gelen alternatif yolların maliyetleri ciddi ölçüde artırdığını vurgulayan Ergezen, "Alternatifler var ama kritik soru maliyet. Öncelikle sigorta ve navlun maliyetleri artıyor. Ümit Burnu gibi alternatif kanallar maliyeti yükseltiyor. Yani stok bulunsa da maliyet yüksek oluyor" dedi.

Enerji stokları 1 ay yetecek, savaş uzarsa dünya ne yapacak? Zafer Ergezen'den canlı yayında Türkiye için çarpıcı detay

RUSYA ÇOK AVANTAJLI KONUMDA

Ergezen, Rusya’nın bu süreçte avantajlı konuma geldiğini belirterek "Petrol fiyatlarının yükseliyor olması Rusya’yı avantajlı konuma getiriyor. Çin ve Hindistan’a satışları devam ediyor" dedi ve enerji konusunda özellikle Avrupa'nın çok etkilendiğini ekledi.

Enerji stokları 1 ay yetecek, savaş uzarsa dünya ne yapacak? Zafer Ergezen'den canlı yayında Türkiye için çarpıcı detay

TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Bölgedeki gerilimlerin sona ermesi halinde Türkiye'nin önemli fırsatlar yakalayacağını söyleyen Ergezen, "Suriye, Irak ve İran gibi ülkelerde istikrar sağlanması hem ticaret hem de enerji yolları açısından Türkiye için avantaj olacak" şeklinde konuştu ve Türkiye’nin bölgesel yeniden yapılanmada önemli bir rol üstlenebileceğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesi halinde Türkiye’nin özellikle sanayi sektörlerinde öne çıkacağını belirten Ergezen, "Demir-çelik başta olmak üzere Türkiye bölgede önemli bir konumda olacak. Türkiye, bölge ülkelerinin yeniden yapılanması için bir üs haline gelebilir" dedi. Uzman isim, Türkiye’nin enerji ticaret yollarındaki konumunun da ekonomik açıdan önemli bir kaldıraç olabileceğinden bahsetti.

