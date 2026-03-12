İzmir'de çocuğunu alkol masasına oturtan baba serbest bırakıldı

İzmir'de çekilen ve 3 yaşındaki bir çocuğun alkol masasında bulunduğu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı.

TESPİT EDİLEN BABA GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemeler sonucunda videoyu paylaşan kişinin çocuğun babası B.K. (53) olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Karabağlar ilçesindeki iş yerinde yakalayarak emniyete götürdü.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.