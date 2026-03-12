İzmir'de çocuğunu alkol masasına oturtan baba serbest bırakıldı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir'de çekilen ve 3 yaşındaki bir çocuğun alkol masasında bulunduğu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı.
Yapılan incelemeler sonucunda videoyu paylaşan kişinin çocuğun babası B.K. (53) olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Karabağlar ilçesindeki iş yerinde yakalayarak emniyete götürdü.
Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen B.K., çıkarıldığı hakimlik tarafından adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.