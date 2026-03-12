Menü Kapat
10°
Editor
 Nalan Güler Güven

İzmir’de rezalet: Oğlunu alkol masasına oturtup paylaşan baba gözaltında! Suç dosyası kabarık çıktı!

İzmir'de 11 Mart tarihinde paylaşılan ve infiale neden olan görüntüler sonrası polis düğmeye bastı. Küçük yaştaki çocuğuna alkol masasında "eşlik ettiren" baba Bilal K., "kötü muamele" ve "sağlık için tehlikeli madde temini" suçlarından yakalandı. Şahsın geçmişte cinsel tacizden yağmaya, kasten yaralamadan dolandırıcılığa kadar onlarca suç kaydı olduğu belirlendi.

İzmir’de rezalet: Oğlunu alkol masasına oturtup paylaşan baba gözaltında! Suç dosyası kabarık çıktı!
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
12.03.2026
07:09
|
GÜNCELLEME:
12.03.2026
07:09

İzmir’de çocuğunu masasına oturtarak o anları paylaşan baba gözaltına alındığı öğrenildi.

İzmir’de rezalet: Oğlunu alkol masasına oturtup paylaşan baba gözaltında! Suç dosyası kabarık çıktı!

0:00 74

ALKOL MASASINA KÜÇÜK OĞLUNU OTURTTU

11 Mart tarihinde Bilal K. isimli kullanıcısı, küçük yaştaki oğlunu alkol masasına oturttuğu anları paylaştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca kötü muamele ve sağlık için tehlikeli madde temini suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli baba Bilal K. yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir’de rezalet: Oğlunu alkol masasına oturtup paylaşan baba gözaltında! Suç dosyası kabarık çıktı!

SUÇ DOSYASINDA YOK YOK!

Söz konusu şahıs Karabağlar Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliğine intikal ettirildi. Şüphelinin adli sicil kaydının incelenmesinde; Bilal K’nin kişisel verilerin kaydedilmesi yayınlanması, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret, kasten yaralama, 6284 6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi ihlali, cinsel taciz, yağma, dolandırıcılık, 6136 sayılı kanuna muhalefet, evden hırsızlık, yalan tanıklık, özel hayatın gizliliğini ihlal, güveni kötüye kullanma ve kötü muamele suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

ETİKETLER
#sosyal medya
#çocuk istismarı
#gözaltı
#alkol
#Suç Dosyası
#Gündem
