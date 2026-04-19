Dün saat 19.00 sıralarında İzmir'in Menderes ilçesinde O-31 İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişeleri girişinde meydana gelen kazada, 25 yaşındaki Beyza Nur Pürmüs idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, gişelere yaklaştığı esnada kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı.

HABERİN ÖZETİ İzmir'de feci kaza: Genç doktor alev alan araçta hayatını kaybetti! İzmir'in Menderes ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada, araçta çıkan yangında 25 yaşındaki Beyza Nur Pürmüs hayatını kaybetti. Kaza, dün saat 19.00 sıralarında O-31 İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişeleri girişinde meydana geldi. 25 yaşındaki sürücü Beyza Nur Pürmüs idaresindeki 35 CPT 125 plakalı otomobil, gişelere yaklaşırken kontrolden çıkarak beton bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Kaza esnasında otomobilin kapılarının kilitli olması ve sürücünün emniyet kemerinin takılı olması müdahaleyi zorlaştırdı. Kazada hayatını kaybeden Beyza Nur Pürmüs'ün İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde patoloji asistanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

ALEVLER BÜTÜN ARACI SARDI

Çarpmanın şiddetiyle araçta yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Kaza esnasında otomobilin kapılarının kilitli konumda olması ve sürücünün emniyet kemerinin takılı bulunması müdahaleyi zorlaştırdı. İhbar üzerine bölgeye otoyol jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtaki yangın söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenaze, incelemelerin ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

GENÇ DOKTOR SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kazada hayatını kaybeden sürücünün İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde patoloji asistanı olarak görev yaptığı öğrenildi. Genç doktorun cenazesi. otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Beyza Nur Pürmüs’ün naaşı, Evka 2 Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.