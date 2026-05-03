İzmir’de yangında 1,5 yaşındaki çocuk öldü: Hayati tehlikesi bulunan 3 çocuk hastanede

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İzmir'in Konak ilçesinde üç katlı binanın üçüncü katında, çocukların da olduğu sırada yangın çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı düşünülen yangın çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi.
Ekipler alevlere müdahale ederken, evde bulunan dört çocuktan 2'si vatandaşların, 1'i ise itfaiye erlerinin çabasıyla evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evde bulunan 1,5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Dumandan etkilenen ve hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenilen 3 çocuk ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.