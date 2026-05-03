İzmir’de yangında 1,5 yaşındaki çocuk öldü: Hayati tehlikesi bulunan 3 çocuk hastanede

İzmir'in Konak ilçesinde üç katlı bir binada elektrikli sobadan yangın çıktı. Yangında 1,5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 3 çocuğun ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

GİRİŞ:
03.05.2026
saat ikonu 12:17
|
GÜNCELLEME:
03.05.2026
saat ikonu 12:17

'in ilçesinde üç katlı binanın üçüncü katında, çocukların da olduğu sırada çıktı. Elektrikli sobadan çıktığı düşünülen yangın çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiyeye haber verildi.

HABERİN ÖZETİ

İzmir'in Konak ilçesinde üç katlı bir binanın üçüncü katında çıkan yangında 1,5 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk dumandan etkilendi.
Elektrikli sobadan çıktığı düşünülen yangın, çocukların da olduğu sırada meydana geldi.
Yangında evde bulunan dört çocuktan 2'si vatandaşlar, 1'i ise itfaiye erleri tarafından kurtarıldı.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde 1,5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Dumandan etkilenen ve hayati tehlikeleri bulunan 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Yangın söndürüldü ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1,5 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler alevlere müdahale ederken, evde bulunan dört çocuktan 2'si vatandaşların, 1'i ise itfaiye erlerinin çabasıyla evden çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evde bulunan 1,5 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

3 ÇOCUĞUN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR

Dumandan etkilenen ve hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenilen 3 ise ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
