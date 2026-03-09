Kadıköy'de 1 milyon TL'lik soygun! Ev sahibi ve bakıcısını bağladılar

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 5 Mart Perşembe günü saat 04.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Dumlupınar Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Neriman F.P., bakıcısı M.K. ile birlikte evinin salonunda oturduğu esnada tanımadıkları 2 erkek balkon kapısını zorla açarak içeri girdi. Evde kasa olup olmadığını soran şüpheliler, Neriman F.P. ile M.K.'yı bağlayarak etkisiz hale getirdi.

1 MİLYON TL DEĞERİNDE PARA VE ZİYNET EŞYASI ÇALDILAR

Ev sahibi ve bakıcısını bağladıktan sonra yatak odasına yönelen şahıslar, odada bulunan kasadan yaklaşık 1 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını alarak kaçtı.

Yaşanan hırsızlık olayın ardından harekete geçen ekipler, 5 Mart tarihinde Başakşehir, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da operasyonlar düzenlendi. Operasyon sonucu 35 yaşındaki T.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 46 bin 900 TL para ile 2 adet altın bileklik ve kolye ele geçirildi.

Öte yandan şüpheliyle irtibat halinde olduğu tespit edilen 25 yaşındaki F.A. isimli şahıs ise 8 Mart'ta Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yapmaya çalışırken havalimanı görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Gasp Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.