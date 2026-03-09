Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Kadıköy'de 1 milyon TL'lik soygun! Ev sahibi ve bakıcısını bağladılar

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Bir eve balkon kapısını zorlayarak giren maskeli hırsızlar, ev sahibi ve bakıcısını bağladıktan sonra tatak odasındaki 1 milyon liralık ziynet eşyası ve nakit parayı çaldı. Hırsızlığın ardından harekete geçen ekipler şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kadıköy'de 1 milyon TL'lik soygun! Ev sahibi ve bakıcısını bağladılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 18:44
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 18:44

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde 5 Mart Perşembe günü saat 04.30 sıralarında kan donduran bir olay yaşandı. Olayın meydana geldiği adres, Dumlupınar Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 68 yaşındaki Neriman F.P., bakıcısı M.K. ile birlikte evinin salonunda oturduğu esnada tanımadıkları 2 erkek balkon kapısını zorla açarak içeri girdi. Evde kasa olup olmadığını soran şüpheliler, Neriman F.P. ile M.K.'yı bağlayarak etkisiz hale getirdi.

1 MİLYON TL DEĞERİNDE PARA VE ZİYNET EŞYASI ÇALDILAR

Ev sahibi ve bakıcısını bağladıktan sonra yatak odasına yönelen şahıslar, odada bulunan kasadan yaklaşık 1 milyon TL değerinde para ve ziynet eşyasını alarak kaçtı.

Yaşanan hırsızlık olayın ardından harekete geçen ekipler, 5 Mart tarihinde Başakşehir, Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa'da operasyonlar düzenlendi. Operasyon sonucu 35 yaşındaki T.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 46 bin 900 TL para ile 2 adet altın bileklik ve kolye ele geçirildi.

Öte yandan şüpheliyle irtibat halinde olduğu tespit edilen 25 yaşındaki F.A. isimli şahıs ise 8 Mart'ta Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden yurt dışına çıkış yapmaya çalışırken havalimanı görevlilerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, Gasp Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İstanbul'da feci zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
El frenini çekmeden giden şoför tutuklandı: Minik Öykü'yü hayattan kopardı
ETİKETLER
#gözaltı
#Kadıköy Hırsızlık
#Balkon Kapısı Zorlama
#1 Milyon Tl Çalındı
#Operasyonlar
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.