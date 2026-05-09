Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Kadıköy’de galeri yangını: 4 lüks araç saniyeler içinde küle döndü!

Kadıköy'deki bir oto galeride çıkan yangında 4 araç hurdaya döndü. Yandaki restorana da sıçrayan yağın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 09:18
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 09:23

Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak'taki oto galeride henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı. Oto galerinin önünde park halindeki bir otomobilde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer otomobillere ve bitişikteki restorana sıçradı.

HABERİN ÖZETİ

Kadıköy’de galeri yangını: 4 lüks araç saniyeler içinde küle döndü!

Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi'nde bir oto galeride çıkan yangın, park halindeki bir otomobilden başlayarak diğer araçlara ve bitişikteki restorana sıçradı.
Yangın, Mescitli Sokak'taki bir oto galeride henüz bilinmeyen bir sebeple çıktı.
Önceleri oto galerinin önündeki bir otomobilde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer otomobillere ve bitişikteki restorana sıçradı.
Yangın nedeniyle oto galeride bulunan 4 araç kullanılamaz hale geldi.
Bitişikteki restoranda da hasar oluştu.
Yangın söndürüldükten sonra, çıkış nedenine ilişkin ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 21 saniyeye düşürüldü.
Kadıköy’de galeri yangını: 4 lüks araç saniyeler içinde küle döndü!

BİNA BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle galerinin bulunduğu binada oturan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Kadıköy’de galeri yangını: 4 lüks araç saniyeler içinde küle döndü!

4 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Yangın nedeniyle oto galeride bulunan 4 araç kullanılamaz hale geldi. Bitişikteki restoranda da oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yurtta yangın paniği: Öğrenciler sokağa döküldü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Mahalledeki yangın bile onları harekete geçiremedi! Galatasaray-Fenerbahçe derbisini bırakamadılar
ETİKETLER
#yangın
#restoran
#hasar
#kazada
#Oto Galeri
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.