Kadıköy’de galeri yangını: 4 lüks araç saniyeler içinde küle döndü!

Kadıköy Sahrayıcedit Mahallesi Mescitli Sokak'taki oto galeride henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Oto galerinin önünde park halindeki bir otomobilde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek diğer otomobillere ve bitişikteki restorana sıçradı.

Özetle

BİNA BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle galerinin bulunduğu binada oturan vatandaşlar kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

4 ARAÇ KÜLE DÖNDÜ

Yangın nedeniyle oto galeride bulunan 4 araç kullanılamaz hale geldi. Bitişikteki restoranda da hasar oluştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin ekiplerin çalışmaları devam ediyor.