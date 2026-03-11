Kamyonun altında feci şekilde can verdi! Tekirdağ'da acı olay

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, İlyas Mahallesi'nde Hasan Yılmaz Kurt Caddesi oldu. İddiaya göre, cadde üzerinde çöp toplayan 59 yaşındaki Hacer Cidem, S.K.'nin kullandığı seyir halindeki kamyonun altında kaldı.

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, talihsiz kadının olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Öte yandan polis ekipleri de olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken Cumhuriyet savcısı da bölgede incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Hacer Cidem'in cenazesi otopsi işlemleri için Hayrabolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak polis ekipleri tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.