Oğlunu içki masasına oturtup paylaştı! Baba gözaltına alındı

İzmir’de 3 yaşındaki oğlunu alkol masasına oturtarak görüntülerini sosyal medyada paylaşan baba, polis ekiplerince yakalandı.

Sosyal medya platformlarında bir çocuğun alkol masasında yer aldığı görüntülerin yayılması üzerine emniyet birimleri çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonucunda videoyu paylaşan kişinin B.K. (53) olduğu tespit edildi. Harekete geçen ekipler, şüpheliyi Karabağlar ilçesindeki iş yerinde yakalayarak emniyete götürdü. Soruşturma kapsamında, videoda yer alan 3 yaşındaki çocuğun şüpheli B.K.'nin kendi oğlu olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.