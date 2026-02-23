Kan donduran cinayeti anlattı! Eski eşini eşarpla boğarak öldürmüştü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 11 Eylül 2025 tarihinde kan donduran bir cinayet meydana gelmişti. İddiaya göre, 32 yaşındaki Hızır Çelik, boşandığı eşi Hanım Biçer'i evine götürdükten sonra ikili arasında tartışma çıkmış ve tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmüştü. Genç kadını eşarbıyla boğan Hızır Çelik, ardından yüzüne yastık bastırarak öldürmüştü.

Evden yaklaşık 3 saat sonra ayrılan zanlı, yaklaşık 16 saat sonra eski eşinin kardeşini arayıp, "Ben kızı öldürdüm, haberiniz olsun" diyerek Yeniköy Polis Amirliği'ne giderek teslim olmuştu. Hızır Çelik'in teslim olmasının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri, evde Hanım Biçer'in cansız bedenini bulmuştu.

TUTUKLANIP CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyette ifadesi alınan Hızır Çelik, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlının ilk ifadesinde, "Eve beraber gittik, eski konuları açtı, o esnada kendimi kaybettim, olay gerçekleşti" dediği öğrenildi. Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

"PLANLI BİR ŞEKİLDE GÖTÜRÜP CANINA KIYDI"

Cenazeyi almak için morga gelen Hanım Biçer'in ağabeylerinden Resul Biçer, kardeşinin boşandıktan sonra çocuklarını göremediğini, bu durumu fırsat bilen eski eşinin, Hanım Biçer'i kandırarak eve götürdüğünü ileri sürdü.

Recep Biçer ise kardeşinin planlı bir cinayete kurban gittiğini öne sürerek, "Yıllarca evli kaldılar, yapamadılar ve ayrıldılar. Ardından kardeşime iftiralar attı. Madem ihanet ettiğini düşünüyordu, gidip karşı tarafla hesaplaşacağına gelip kardeşimi öldürdü. Kardeşimi kandırdı, ev ayarladı ve planlı bir şekilde götürüp canına kıydı. Adaletin en kısa sürede tecelli etmesini ve en ağır cezayı almasını istiyorum. Bunu planlayarak yaptı, tasarlayarak programladı. Önceden öldürmek için plan kurmuş. Bilinçli ve isteyerek işledi" ifadelerini kullandı.

CİNAYETLE İLGİLİ İDDİANAME TAMAMLANDI

Hanım Biçer'in öldürülmesine ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli Hızır Çelik'in, maktul Hanım Biçer'i ikametinde eşarp ile boğarak öldürdüğü ve ardından maktule ait cep telefonunu alarak olay yerinden ayrıldığı belirtildi.

İddianamede, şüphelinin eylemine ilişkin olarak "Kadına ve boşandığı eşe karşı kasten öldürme" ve "Kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından cezalandırılması talep edildi.

ŞÜPHELİ CİNAYET ANINI ANLATTI

Öte yandan Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede şüpheli Hızır Çelik'in savunmasına da yer verildi. Şüpheli Çelik ifadesinde, eski eşiyle yeniden görüşmeye başladıklarını, olay günü evde aralarında tartışma çıktığını belirterek şu beyanlarda bulundu:

"11.09.2025 günü eski eşim olan Hanım bana Whatsapp üzerinden, "Şu karanlık denizde ölmek her gün ölmekten iyidir" şeklinde video gönderdi. Ben de bunun üzerine aradım. Fakat cevap vermedi. Bu sırada sevgilim olan S.'nin evinde çocuklarımla bulunmaktaydım. Kız arkadaşıma çocukları onda kalmasını söyleyerek eski eşimin daha önce gittiği burada tacize uğradığından bahsettiği ve yolunu tarif ettiği yer olan denize kenarına gittim. Orada ne için bu şekilde video gönderdiğini ne olduğunu sordum. Bana ailesi ve çocuklarla ilgili sıkıntılardan bahsetti. Ben de her şeyin düzeleceğine dair konuşmalar yaptım. Ve daha önce emlakçıdan onun ve çocuklarımın kalması için kiraladığım eve götürmeye ikna ettim. Eve götürdüm. Olay günü eve davet ettiğimde evde olduğumuz sırada kız arkadaşım S.'nin bana çocuklarla fotoğraf atması üzerine eski eşim tartışma çıkarttı. 'Sen beni kandırıyorsun' dedi. Yarım saat onu sakinleştirmeye çalıştım. Sakinleşmedi. Erkekliğime ve onuruma laf söyledi. Yarım saat onu sakinleştirme çabası göstersem de sakinleşmeyerek üzerime saldırdı. Nasıl olduğunu anlamadım. Bir halde ellerimle boğazına sarıldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Ondan sonra yatağın üzerinde olan eşarbı boğazına sardım. Eski eşime ait telefonu alarak evden ayrıldım. Sabah 09.00 gibi evden kalkarak eski eşimle benim düğünümüze ait fotoğrafları ve evlilik cüzdanını yakmak için inşaata gittim. Abim Rıdvan'a eski eşimi öldürdüğümü söyleyerek oradan ayrıldım. Ve Yeniköy Polis Amirliği'ne giderek suçumu itiraf ettim. Öldürme kastım yoktu. Pişmanım."

HANIM BİÇER'İN SON ANLARI KAMERALARDA

Öte yandan, cinayete kurban giden Hanım Biçer'in son anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Hanım Biçer ile Hızır Çelik'in birlikte siteye girdikleri, kadının kapıyı açtığı ve ikilinin eve girdiği anlar yer aldı. Bir süre sonra zanlının elinde poşetle tek başına evden çıktığı, merdivenden indikten sonra eve doğru baktığı ve ardından siteden ayrıldığı görüldü.

Savcılık, dosya kapsamındaki otopsi raporu, olay yeri inceleme keşifleri, kamera kayıtları ve tanık beyanlarını birlikte değerlendirerek şüphelinin cezalandırılmasını talep etti.