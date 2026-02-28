Zonguldak’ın Terakki Mahallesi’nde 2008 yılında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Ahmet Yılmaz, “arkadaşlarıma gidiyorum” diyerek evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Biri henüz bir aylık, diğeri 5 yaşında olan iki çocuk babası Yılmaz’ın annesi Sare Yılmaz, o dönemde gözyaşları içinde oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirterek yetkililerden yardım talep etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kan donduran cinayette 16 yıllık sır çözüldü! Barajda kemikleri bulundu Zonguldak'ta 2008'de kaybolan ve 2012'de cinayete kurban gittiği anlaşılan Ahmet Yılmaz'ın 16 yıllık faili meçhul cinayet dosyası, özel ekibin çalışmasıyla çözüldü ve üç şüpheliden ikisi tutuklandı. Ahmet Yılmaz, 2008'de Zonguldak'ta kayboldu ve 2010'da bulunan kemiklerinin DNA incelemesiyle 2012'de cinayete kurban gittiği kesinleşti. Olay, uzun süre failleri tespit edilemediği için "faili meçhul" olarak rafa kaldırıldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, 16 yıl sonra cinayet dosyasını özel bir ekiple yeniden ele aldı. Yürütülen soruşturma sonucunda K.A., T.Y. ve E.İ. isimli üç şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden K.A. ve T.Y. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, E.İ. hakkında ev hapsi kararı verildi.

2 YIL SONRA BARAJDA KEMİKLERİ BULUNDU

Kayıp ihbarından iki yıl sonra, 2010’da Ulutan Barajı çevresinde bir balıkçı tarafından insan kemikleri bulundu. Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kemikler üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucunda, 2012 yılında bu kalıntıların kayıp Ahmet Yılmaz’a ait olduğu kesinleşti. Ancak olayın failleri uzun süre tespit edilemeyince dosya “faili meçhul” olarak rafa kaldırıldı.

16 YILLIK SIRRI "ÖZEL EKİP" ÇÖZDÜ

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 yıldır çözülemeyen cinayet dosyasını yeniden ele aldı. Fiziki ve teknik takibi derinleştiren ekipler, elde edilen yeni deliller doğrultusunda operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında K.A., T.Y. ve E.İ. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

2 TUTUKLAMA, 1 EV HAPSİ

Emniyetteki 3 günlük sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. ve T.Y., çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli E.İ. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.