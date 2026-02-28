Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Kan donduran cinayette 16 yıllık sır çözüldü! Barajda kemikleri bulundu

Zonguldak’ta 2008 yılında "arkadaşıma gidiyorum" diyerek evinden ayrılan ve 2 yıl sonra baraj gölünde kemikleri bulunan Ahmet Yılmaz cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. 16 yıl sonra dosya yeniden açılırken operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kan donduran cinayette 16 yıllık sır çözüldü! Barajda kemikleri bulundu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 18:26
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 18:30

Zonguldak’ın Terakki Mahallesi’nde 2008 yılında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Ahmet Yılmaz, “arkadaşlarıma gidiyorum” diyerek evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Biri henüz bir aylık, diğeri 5 yaşında olan iki çocuk babası Yılmaz’ın annesi Sare Yılmaz, o dönemde gözyaşları içinde oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirterek yetkililerden yardım talep etti.

HABERİN ÖZETİ

Kan donduran cinayette 16 yıllık sır çözüldü! Barajda kemikleri bulundu

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Zonguldak'ta 2008'de kaybolan ve 2012'de cinayete kurban gittiği anlaşılan Ahmet Yılmaz'ın 16 yıllık faili meçhul cinayet dosyası, özel ekibin çalışmasıyla çözüldü ve üç şüpheliden ikisi tutuklandı.
Ahmet Yılmaz, 2008'de Zonguldak'ta kayboldu ve 2010'da bulunan kemiklerinin DNA incelemesiyle 2012'de cinayete kurban gittiği kesinleşti.
Olay, uzun süre failleri tespit edilemediği için "faili meçhul" olarak rafa kaldırıldı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, 16 yıl sonra cinayet dosyasını özel bir ekiple yeniden ele aldı.
Yürütülen soruşturma sonucunda K.A., T.Y. ve E.İ. isimli üç şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerden K.A. ve T.Y. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanırken, E.İ. hakkında ev hapsi kararı verildi.
Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.

2 YIL SONRA BARAJDA KEMİKLERİ BULUNDU

Kayıp ihbarından iki yıl sonra, 2010’da Ulutan Barajı çevresinde bir balıkçı tarafından insan kemikleri bulundu. Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kemikler üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucunda, 2012 yılında bu kalıntıların kayıp Ahmet Yılmaz’a ait olduğu kesinleşti. Ancak olayın failleri uzun süre tespit edilemeyince dosya “faili meçhul” olarak rafa kaldırıldı.

Kan donduran cinayette 16 yıllık sır çözüldü! Barajda kemikleri bulundu

16 YILLIK SIRRI "ÖZEL EKİP" ÇÖZDÜ

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 yıldır çözülemeyen cinayet dosyasını yeniden ele aldı. Fiziki ve teknik takibi derinleştiren ekipler, elde edilen yeni deliller doğrultusunda operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında K.A., T.Y. ve E.İ. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kan donduran cinayette 16 yıllık sır çözüldü! Barajda kemikleri bulundu

2 TUTUKLAMA, 1 EV HAPSİ

Emniyetteki 3 günlük sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. ve T.Y., çıkarıldıkları mahkemece "" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli E.İ. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da "Sakar Şakir" filmi gerçek oldu
İki kaza arasında 100 metre var! Manavgat’ta sürücüler yola savruldu
ETİKETLER
#kasten öldürme
#Ahmet Yılmaz
#Faili Meçhul
#Zonguldak Cinayet
#Ulutan Barajı
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.