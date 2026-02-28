Kan donduran cinayette 16 yıllık sır çözüldü! Barajda kemikleri bulundu

Kategoriler
Zonguldak’ın Terakki Mahallesi’nde 2008 yılında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki Ahmet Yılmaz, “arkadaşlarıma gidiyorum” diyerek evden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Biri henüz bir aylık, diğeri 5 yaşında olan iki çocuk babası Yılmaz’ın annesi Sare Yılmaz, o dönemde gözyaşları içinde oğlunun hayatından endişe duyduğunu belirterek yetkililerden yardım talep etti.
Kayıp ihbarından iki yıl sonra, 2010’da Ulutan Barajı çevresinde bir balıkçı tarafından insan kemikleri bulundu. Ankara Adli Tıp Kurumu’na gönderilen kemikler üzerinde yapılan DNA incelemesi sonucunda, 2012 yılında bu kalıntıların kayıp Ahmet Yılmaz’a ait olduğu kesinleşti. Ancak olayın failleri uzun süre tespit edilemeyince dosya “faili meçhul” olarak rafa kaldırıldı.
Zonguldak Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16 yıldır çözülemeyen cinayet dosyasını yeniden ele aldı. Fiziki ve teknik takibi derinleştiren ekipler, elde edilen yeni deliller doğrultusunda operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında K.A., T.Y. ve E.İ. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
Emniyetteki 3 günlük sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.A. ve T.Y., çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli E.İ. hakkında ise ev hapsi kararı verildi.