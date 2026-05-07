Karabük'te Tekel bayi işletmecisi evinde canına kıydı

Safranbolu ilçesinde Esentepe Mahallesi Orman Sokak'ta bulunan 5 katlı apartmanın son katında yaşanan olayda tekel bayii işleten E.A. (46), eve gelen ailesi tarafından doğal gaz borusuna asılı halde bulundu.
Durumun bildirilmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, evli ve 2 çocuk babası E.A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Şahsın cenazesi, Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Safranbolu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.