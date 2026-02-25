Menü Kapat
 Yasin Aşan

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti! 19 yaşındaki Sinem'den acı haber

Aydın'ın Köşk ilçesinde acı bir olay yaşandı. 19 yaşındaki Sinem Taç, karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Apandisitinin patladığı tespit edilen ve tedavi altına alındıktan sonra durumu ağırlaşan Taç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti! 19 yaşındaki Sinem'den acı haber
'ın ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Gökkiriş Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Sinem Taç, üç gün önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından apandisitinin patladığı tespit edilen genç kadın, acil olarak tedavi altına alındı.

Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti! 19 yaşındaki Sinem'den acı haber

Tedavi altındayken durumu ağırlayan Taç, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Sinem Taç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz mayıs ayında evlendiği öğrenilen Sinem Taç'ın ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Taç'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökkiriş Mezarlığı'na defnedildi.

