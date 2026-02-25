Karın ağrısıyla hastaneye gitti, hayatını kaybetti! 19 yaşındaki Sinem'den acı haber

Aydın'ın Köşk ilçesinde acı bir olay meydana geldi. Olayın yaşandığı adres, Gökkiriş Mahallesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Sinem Taç, üç gün önce şiddetli karın ağrısı şikayetiyle Aydın Devlet Hastanesi başvurdu. Yapılan kontrollerin ardından apandisitinin patladığı tespit edilen genç kadın, acil olarak tedavi altına alındı.

Tedavi altındayken durumu ağırlayan Taç, yoğun bakıma alındı. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Sinem Taç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz mayıs ayında evlendiği öğrenilen Sinem Taç'ın ani ölümü ailesi ve yakınlarını yasa boğdu. Taç'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökkiriş Mezarlığı'na defnedildi.