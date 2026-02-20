Kastamonu'da ATM'den para çekemeyen kişi balyozla parçaladı

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Sabah saatlerinde Kastamonu kent merkezinde Topçuoğlu Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki banka şubesinin önündeki ATM'den para çekmek isteyen C.Ö. (48), teknik arıza sebebiyle işlemini gerçekleştiremedi.
Dakikalarca uğraşmasına rağmen işlemi gerçekleştiremeyen şahıs, bir süre sonra banka şubesinin önüne balyozla geldi. C.Ö., balyozla vurarak ATM'yi kullanılmaz hale getirdi.
Banka çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından şahıs gözaltına alındı.