Kastamonu'da kan donduran bir olay meydana geldi. Baba ile oğlu arasında evde yaşanan tartışma kanlı bitti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kastamonu'da baba oğul tartışması cinayetle bitti Kastamonu'da baba ile oğlu arasında çıkan tartışma av tüfeğiyle işlenen bir cinayetle son buldu. Olay, Kastamonu merkeze bağlı Ballık Köyü'nde meydana geldi. 67 yaşındaki baba E. Gökdağ, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı 33 yaşındaki oğlu Murat Gökdağ ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, evdeki av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Ağır yaralanan Murat Gökdağ olay yerinde hayatını kaybetti. Baba E. Gökdağ jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Kastamonu’da merkeze bağlı Ballık Köyü'nde ikamet eden 67 yaşındaki E. Gökdağ, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü 33 yaşındaki oğlu Murat Gökdağ ile tartışmadı yaşadı.

OĞLUNU AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine baba E. Gökdağ, evde bulunan av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Karın bölgesinden ağır yaralanan Murat Gökdağ, olay yerinde hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI BABA GÖZALTINDA

Olayın ardından baba E. Gökdağ jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Murat Gökdağ’ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.