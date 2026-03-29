Kastamonu'da baba oğul tartışması cinayetle bitti

Kastamonu'da kan donduran bir olay meydana geldi. Baba ile oğlu arasında evde yaşanan tartışma kanlı bitti.
Kastamonu’da merkeze bağlı Ballık Köyü'nde ikamet eden 67 yaşındaki E. Gökdağ, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü 33 yaşındaki oğlu Murat Gökdağ ile tartışmadı yaşadı.
Tartışmanın yerini kavgaya bırakması üzerine baba E. Gökdağ, evde bulunan av tüfeğiyle oğluna ateş etti. Karın bölgesinden ağır yaralanan Murat Gökdağ, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olayın ardından baba E. Gökdağ jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrasında Murat Gökdağ’ın cenazesi, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.