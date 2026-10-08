Kastamonu'da otomobil domuz sürüsüne çarptı: 2 yaralı

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İstanbul
Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde Kastamonu-Sinop kara yolu Küreçay köyü mevkiinde meydana gelen kazada Hümmet K. idaresindeki 37 AET 244 plakalı otomobil, yola çıkan domuz sürüsüne çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Otomobilin çarptığı 9 domuz ise telef oldu. Kaza sonrası otomobilin ve telef olan domuzların görüntüsü kazanın boyutunu gözler önüne serdi.
Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.