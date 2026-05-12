3. Sayfa
Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven

Kastamonu'da vicdanları yaralayan olayda karar: Bebeğini çöpe bırakan kadının cezası belli oldu

Kastamonu'da 9 ay boyunca sakladığı hamileliğinin ardından tuvalette doğum yapan ve bebeğini poşete sarıp çöp konteynerine bırakan C.Ç., 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Hayata döndürülen bebeğin koruyucu aileye verildiği öğrenildi.

GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 18:55
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 18:55

2 Kasım 2023 tarihinde Kastamonu il merkezi Kuzeykent Mahallesi'nde Karadut Sokak üzerinde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, vatandaşlar tarafından çöp konteynerinin yanında çöp poşetine sarılı vaziyette erkek bebek bulundu. Sağlık ekipleri tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk müdahalesinin ardından yeni doğan bebek, yoğun çabalar sonucunda hayata döndürüldü.

AKLİ DENGESİ YEREİNDE OLMAYAN BABASINA ATTIRDI

Olayın ardından Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, çöpte bulunan bebeğin annesinin 20 yaşındaki C.Ç. olduğu tespit edildi. Ailesinden habersiz tuvalette doğum yaptığı belirlenen C.Ç., tuvalette düşürdüğü bebeğini öldüğü gerekçesiyle çöp poşetine bağlayarak akli dengesi yerinde olmayan babasıyla çöpe attırdığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Olayın ardından C.Ç. tutuklandı.

KÜÇÜK BEBEK KORUYUCU AİLEYE VERİLDİ

Öte yandan, tedavi altına alınan bebeğin ise Ankara'daki tedavisinin ardından sağlığına kavuştuğu ve koruyucu aile tarafından bakımının üstlenildiği öğrenildi.

MAHKEMEDEN İNDİRİMLİ MÜEBBET KARARI

Olayın ardından Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde, C.Ç. hakkında "kendini savunamayacak yakın akrabayı öldürme" suçlamasıyla açılan dava görülmeye devam devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık C.Ç. ile taraf avukatlar katıldı. Bebek B.G.’nin vasisi S.K., mütalaaya karşı bir diyeceğinin olmadığını belirterek, "Bebeğin vasiliğini aldığımdan ötürü çok mutluyum" dedi.

B.G.’nin babası K.G. ise bebeğin annesi C.Ç.’den şikayetçi olmadığını söyledi.
Tutuklu sanık C.Ç. de, "Çok pişmanım. Tutuklu kaldığım sürede çocuğumdan haber alamıyorum. Çocuğum için tutuksuz yargılanmak istiyorum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diye konuştu.

CEZASI 12 YILA DÜŞTÜ

Sanık avukatını da dinleyen mahkeme heyeti, "alt soydan kendisini beden ve ruh olarak savunamayacak olan kişiye karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan C.Ç.'ye müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, suçun teşebbüs aşamasında kalması ve C.Ç.’nin suç tarihinde 18 yaşından küçük olmasından ötürü cezayı 12 yıla kadar düşürdü.

