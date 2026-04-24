Katil zanlısı çocuk, yaşı kadar ceza aldı

Nevşehir'de iddiaya göre kız arkadaş meselesi nedeniyle çıkan ve bir çocuğun hayatını kaybettiği bıçaklı kavgaya ilişkin davada karar çıktı.

Katil zanlısı çocuk, yaşı kadar ceza aldı
Mahkeme, 14 yaşındaki sanığa 14 yıl verdi. Olay anına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya taraf avukatları dışında kimse alınmazken, mahkeme heyeti sanık hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Katil zanlısı çocuk, yaşı kadar ceza aldı

Nevşehir'de, 14 yaşındaki bir sanık, kız arkadaş meselesi yüzünden çıkan tartışmada 15 yaşındaki bir kişiyi bıçaklayarak ölümüne neden olduğu olayda 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, 14 yaşındaki sanık hakkında önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.
Sanığın suç tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle cezası 14 yıl hapis cezasına çevrildi.
Mahkeme heyeti, sanık hakkında haksız tahrik, etkin pişmanlık, meşru müdafaa ve iyi hal indirimi uygulamadı.
Olay, Eylül ayında Mehmet Gülen Ortaokulu önünde kız arkadaş meselesi yüzünden F.A. (15) ile M.M.K. (14) arasında çıktı.
M.M.K., F.A.'yı göğsünden bıçaklayarak ölümüne neden oldu.
Hayatını kaybeden çocuğun yakınları, olayın akran zorbalığı sonucu gerçekleştiğini öne sürerek verilen cezaya tepki gösterdi.
Katil zanlısı çocuk, yaşı kadar ceza aldı

14 YIL HAPİS CEZASI

Sanığın suç tarihinde 15 yaşından küçük olması nedeniyle ceza, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında 14 yıl hapis cezasına çevrildi. Mahkeme heyeti ayrıca sanık hakkında haksız tahrik, etkin pişmanlık, meşru müdafaa ve iyi hal indirimi uygulamadı. Olay; geçtiğimiz Eylül ayında Emek Mahallesi'nde bulunan Mehmet Gülen Ortaokulu önünde meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaş meselesi yüzünden F.A. (15) ile M.M.K. (14) arasında tartışma çıktı.

Katil zanlısı çocuk, yaşı kadar ceza aldı

Tartışmanın büyümesi üzerine M.M.K., üzerinde bulunan bıçakla F.A.'yı göğsünden bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan F.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli M.M.K. ise suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde ortaya çıkan savcılık ifadesinde sanık M.M.K.; kavga ihtimaline karşı yanında bıçak bulundurduğunu kabul ederken, kendisini savunmak amacıyla bıçağı kullandığını öne sürdü.

Katil zanlısı çocuk, yaşı kadar ceza aldı

"GÖZÜM DÖNDÜ"

M.M.K. ifadesinde, "Kendimi savunmak için bıçağı çıkardım. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum, 4-5 kez olabilir. Gözüm döndü, nereye vurduğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Olay sonrası eve gittiğini anlatan sanığın, bıçağı çöp konteynerine attıktan sonra polise teslim olduğu ve 'pişmanım' dediği öğrenildi. Mahkeme kararının ardından hayatını kaybeden çocuğun yakınları adliye çıkışında açıklama yaptı. Aile, olayın sonucu gerçekleştiğini öne sürerek verilen cezaya tepki gösterdi.

Katil zanlısı çocuk, yaşı kadar ceza aldı

Yapılan açıklamada; "Kardeşimiz akran zorbalığı nedeniyle öldürüldü. Katili 14 yaşında bir çocuk ve 14 yıl ceza aldı. Adalet kesinlikle yerini bulmadı. İstediğimiz ceza bu değildi. Akran zorbalığına hayır diyoruz. Bizim kardeşimiz gitti, başka hiçbir ailenin canı yanmasın" ifadelerine yer verildi.

