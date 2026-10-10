Kırşehir’de 5 Şubat 2026 tarihinde kaybolan Rıza Gürel’in dosyasına yönelik yapılan araştırmalarda; kayıp olduğuna dair iz ve emarelerin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi üzerine Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'kasten öldürme' suçundan soruşturma başlatıldı.

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HABERİN ÖZETİ 'Kayıp' dedikleri babalarını öldürmüşler: Tarladan çıkan kemikler 20 yıllık dehşeti ortaya çıkardı Kırşehir'de kaybolduğu iddia edilen Rıza Gürel'in (Güzel) kasten öldürüldüğünün belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturmada eşi ve çocukları gözaltına alınmış, iki çocuğu tutuklanmıştır. Kayıp iz ve emarelerinin gerçeği yansıtmadığının anlaşılmasıyla Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı 'kasten öldürme' suçundan soruşturma başlattı. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasıyla dosya yeniden değerlendirildi ve şüpheler aile fertleri üzerinde yoğunlaştı. 6 Ekim 2026 tarihinde 3 ilde 6 adrese düzenlenen operasyonda maktulün eşi ve 6 çocuğu olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin itirafları ve yer göstermeleri sonucunda Köşker köyünün arazi kesiminde maktule ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden L. Güzel ve B. Güzel tutuklandı, Z. Güzel hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

DOSYA YILLAR SONRA YENİDEN DEĞERLENDİRMEYE ALINDI

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından dosya yeniden değerlendirmeye alındı. Yürütülen soruşturmada Rıza Güzel’in olay tarihinde köyden ayrılmadığı, köyde ikamet ettiği ve aile içinde sık sık tartışmalar yaşandığına ilişkin tespitler üzerine şüpheler aile fertleri üzerinde yoğunlaşıldı. Şüphelilerin çelişkili beyanları, konuya ilgisizlikleri, tanık ifadeleri ve bölgede yapılan araştırmalar istikametinde çalışmalar sürdürüldü.

EŞİ VE 6 ÇOCUĞU GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 6 Ekim 2026 tarihinde 3 ilde 6 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda Rıza Güzel’in eşi ve 6 çocuğundan oluşan toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin itirafları ve yer göstermeleri üzerine, Köşker köyünün arazi kesiminde maktule ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Gözaltına alınan Z. Güzel, L. Güzel, B. Güzel, Z. Ş., B. Ş., M. Güzel ve C. Güzel Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

İKİ ÇOCUĞU TUTUKLANDI

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden L. Güzel ve B. Güzel tutuklama talebiyle, Z. Güzel ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemece L. Güzel ve B. Güzel’in tutuklanmasına, Z. Güzel hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.