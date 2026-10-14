Kayserinin Melikgazi ilçesinde yaşayan baba Süleyman Dirik ve oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından A.D., babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından A.D., ilaç içerek intihara kalkıştı.

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HABERİN ÖZETİ Kayseri’de evlat dehşeti kan dondurdu: Babasını bıçaklayıp cansız bedeniyle bir gün aynı evde kaldı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde A.D., tartıştığı babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak öldürdükten sonra ilaç içerek intihara kalkıştı. Olay yerine gelen ekipler, Süleyman Dirik'in hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü. Şüpheli oğul A.D., evdeki ilk müdahalenin ardından polis eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. A.D.'nin olaydan bir gün önce eve uyuşturucu madde etkisinde geldikten sonra babasıyla tartıştığı ve cinayeti işlediği ortaya çıktı. Babasının cansız bedeniyle bir gün aynı evde kalan A.D.'nin babasının videosunu çekip bir yakınına göndermesi üzerine ekiplerin adrese ihbarla gittiği öğrenildi.

BIÇAKLANAN BABANIN HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri belirtilen adreste yaptıkları çalışmada Süleyman Dirik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli oğul A.D. ise ikametteki ilk müdahalenin ardından polis ekipleri eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkamette yapılan incelemelerin ardından Süleyman Dirik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.

BABASINI GÖRÜNTÜSÜNÜ AKRABASINA ATINCA CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, A.D.'nin olaydan bir gün önce eve uyuşturucu madde etkisinde geldikten sonra babası ile tartıştığı ve cinayeti işlediği ortaya çıktı. Babasının cansız bedeni ile 1 gün aynı evde kalan A.D.'nin babasının videosunu çekerek bir yakınına göndermesi sonucu ihbar alan ekiplerin ikamete gittikleri öğrenildi.