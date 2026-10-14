Kayseri’de evlat dehşeti kan dondurdu: Babasını bıçaklayıp cansız bedeniyle bir gün aynı evde kaldı

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İstanbul
Kayserinin Melikgazi ilçesinde yaşayan baba Süleyman Dirik ve oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından A.D., babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından A.D., ilaç içerek intihara kalkıştı.
İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri belirtilen adreste yaptıkları çalışmada Süleyman Dirik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli oğul A.D. ise ikametteki ilk müdahalenin ardından polis ekipleri eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkamette yapılan incelemelerin ardından Süleyman Dirik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.
Öte yandan, A.D.'nin olaydan bir gün önce eve uyuşturucu madde etkisinde geldikten sonra babası ile tartıştığı ve cinayeti işlediği ortaya çıktı. Babasının cansız bedeni ile 1 gün aynı evde kalan A.D.'nin babasının videosunu çekerek bir yakınına göndermesi sonucu ihbar alan ekiplerin ikamete gittikleri öğrenildi.