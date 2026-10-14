Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
3. Sayfa
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:17

Kayseri’de evlat dehşeti kan dondurdu: Babasını bıçaklayıp cansız bedeniyle bir gün aynı evde kaldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde A.D. isimli şahıs tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü, ardından intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsın bir gün boyunca babasının cansız bedeniyle aynı evde kaldığını tespit etti. Öte yandan olay, şahsın babasının görüntüsünü bir yakınına gönderince ortaya çıktı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
14.10.2026
saat ikonu 14:47
|
GÜNCELLEME:
14.10.2026
saat ikonu 15:17

Kayserinin ilçesinde yaşayan baba Süleyman Dirik ve oğlu A.D. arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından A.D., babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından A.D., ilaç içerek intihara kalkıştı.

HABERİN ÖZETİ

Kayseri’de evlat dehşeti kan dondurdu: Babasını bıçaklayıp cansız bedeniyle bir gün aynı evde kaldı

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde A.D., tartıştığı babası Süleyman Dirik'i bıçaklayarak öldürdükten sonra ilaç içerek intihara kalkıştı.
Olay yerine gelen ekipler, Süleyman Dirik'in hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı'na götürüldü.
Şüpheli oğul A.D., evdeki ilk müdahalenin ardından polis eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı.
A.D.'nin olaydan bir gün önce eve uyuşturucu madde etkisinde geldikten sonra babasıyla tartıştığı ve cinayeti işlediği ortaya çıktı.
Babasının cansız bedeniyle bir gün aynı evde kalan A.D.'nin babasının videosunu çekip bir yakınına göndermesi üzerine ekiplerin adrese ihbarla gittiği öğrenildi.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Kayseri’de evlat dehşeti kan dondurdu: Babasını bıçaklayıp cansız bedeniyle bir gün aynı evde kaldı

 

BIÇAKLANAN BABANIN HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri belirtilen adreste yaptıkları çalışmada Süleyman Dirik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli oğul A.D. ise ikametteki ilk müdahalenin ardından polis ekipleri eşliğinde ambulansla hastaneye kaldırıldı. İkamette yapılan incelemelerin ardından Süleyman Dirik'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Kayseri’de evlat dehşeti kan dondurdu: Babasını bıçaklayıp cansız bedeniyle bir gün aynı evde kaldı

BABASINI GÖRÜNTÜSÜNÜ AKRABASINA ATINCA CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, A.D.'nin olaydan bir gün önce eve uyuşturucu madde etkisinde geldikten sonra babası ile tartıştığı ve cinayeti işlediği ortaya çıktı. Babasının cansız bedeni ile 1 gün aynı evde kalan A.D.'nin babasının videosunu çekerek bir yakınına göndermesi sonucu ihbar alan ekiplerin ikamete gittikleri öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bıçakları iki eline sabitledi markette dehşet saçtı: Güney Kore'deki olayda çok sayıda yaralı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tarlada dehşet! Kurşun yağdırarak bir aileden 4 kişiyi öldürdü
ETİKETLER
#kayseri
#adli tıp kurumu
#melikgazi
#A.d.
#Süleyman Dirik
#3. Sayfa
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.