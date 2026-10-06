Kayseri’de korkunç olay: Genç adam ağaca asılı halde ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bahçelievler Mahallesi 2180. Cadde üzerinde bulunan boş bir arazide meydana gelen olayda, 35 yaşındaki Osman T.'yi ağaçta asılı halde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ ACI HABERİ VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede Osman T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Osman T.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığı’na götürüldü.