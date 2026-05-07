Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit anne ile oğlunu zehirledi

Kocasinan ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Döner Dere Sokak’ta müstakil ikamette yaşayan anne G.G. ve oğlu H.G. sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından anne ve oğlunu ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.
Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.