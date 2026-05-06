Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Gündem
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Mersin'de 2 kardeşin can verdiği olayda ilk rapor! Odada fosfor sinir gazı tespit edildi

Mersin'in Bozyazı ilçesinde mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybetmiş, hamile anne ve baba ise yoğun bakıma kaldırılmıştı. Yaşanan elim olayın ardından yapılan incelemede çocukların kaldığı odada tarım ürünlerinde böcek ilacı olarak da kullanılan insan sağlığına zararlı fosfor sinir gazı tespit edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.05.2026
saat ikonu 12:59
|
GÜNCELLEME:
06.05.2026
saat ikonu 13:04

Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta günler öncesinde yaşanan olay herkesin yüreğini yaktı. Tülü ailesi memleketleri Mersin'de kaldıkları evde dehşeti yaşadı. Polis memuru Musa Tülü, eşi Ebru, çocukları Azra ve Ömer Selim mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Bozyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan aile üyelerinden nce Ömer Selim, ardından Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

Mersin'de 2 kardeşin can verdiği olayda ilk rapor! Odada fosfor sinir gazı tespit edildi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Mersin'de mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran polis memuru Musa Tülü'nün iki çocuğu hayatını kaybetti, zehirli gaz ihtimali üzerinde duruluyor.
Polis memuru Musa Tülü ve ailesi mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu.
Çocuklar Azra ve Ömer Selim yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Anne hamile olduğu için yoğun bakımda, baba ise gözlem altında tedaviye devam ediyor.
AFAD ekipleri ailenin kaldığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak kadar G.V5P fosfor sinir gazı tespit etti.
Sinir gazının ahşaptan yapılmış bir tahıl ambarı tarzı yerden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Mersin'de 2 kardeşin can verdiği olayda ilk rapor! Odada fosfor sinir gazı tespit edildi

KARDEŞLER YAN YANA GÖMÜLDÜ

Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hamile annenin yoğun bakımda, babanın ise gözleme alınarak tedavisine devam edildiği öğrenildi. Mersin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 2 kardeşin naaşı ise dün Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'na kılınan cenaze namazı sonrasında yan yana toprağa verildi.

Mersin'de 2 kardeşin can verdiği olayda ilk rapor! Odada fosfor sinir gazı tespit edildi

ODADA SİNİR GAZI TESPİT EDİLDİ

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin'den gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri bölgede 'hava kalitesi ve zehirli madde' taraması yaptı. Çalışmalar çerçevesinde ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç detaylı şekilde incelendi. Uzman ekipler, özel ölçüm cihazlarıyla ortamda zehirli gaz ya da kimyasal bir madde bulunup bulunmadığını araştırdı. Yapılan araştırmada ailenin yattığı odada insan sağlığının tehlikeye sokacak kadar G.V5P fosfor sinir gazı tespit edildiği öğrenildi. Sinir gazı olarak tabir edilen zehrin ailenin yattığı oda içerisine ahşaptan yapılan yaklaşık 4-5 metre karelik tahıl ambarı tarzı yerden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Mersin'de 2 kardeşin can verdiği olayda ilk rapor! Odada fosfor sinir gazı tespit edildi

Karantinaya alınan evde AFAD ekipleri çalışmalarını bugünde sürdürdüğü, aynı zamanda otopsi sonrasından alınan örneklerden gelecek 'toksikolojik ve histopatolojik' sonuçlarında beklendiği bildirildi.

SİNİR GAZI NEDİR?

Sinir gazı, solunum, enjeksiyon ya da deriden nüfuz yoluyla vücuda girip nöronlara (sinir hücrelerine) zarar vererek vücutta, istemsiz kasılma ve ölüme sebep olan kimyasal maddedir. Genellikle kimyasal silah olarak kullanılan bu maddeler başlıca Tabun, Soman ve Sarin'dir.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ATV'nin yeni dizisi Adana Günlükleri hakkında flaş karar! Çekimlere günler kala ismi değişti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurban vekaletini Türk Kızılay'a verdi!
Derya Özdemir kimdir? Derya Özdemir kaç yaşında, kimin kardeşi?
Dünyanın en iyi salataları seçildi! Türk mutfağının vazgeçilmezi listeye bodoslama girdi

Sıkça Sorulan Sorular

SİNİR GAZI NEDİR?
Sinir gazı, solunum, enjeksiyon ya da deriden nüfuz yoluyla vücuda girip nöronlara (sinir hücrelerine) zarar vererek vücutta, istemsiz kasılma ve ölüme sebep olan kimyasal maddedir. Genellikle kimyasal silah olarak kullanılan bu maddeler başlıca Tabun, Soman ve Sarin'dir.
ETİKETLER
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.