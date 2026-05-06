Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Tüllüler Sokak'ta günler öncesinde yaşanan olay herkesin yüreğini yaktı. Tülü ailesi memleketleri Mersin'de kaldıkları evde dehşeti yaşadı. Polis memuru Musa Tülü, eşi Ebru, çocukları Azra ve Ömer Selim mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Bozyazı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan aile üyelerinden nce Ömer Selim, ardından Azra yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Mersin'de 2 kardeşin can verdiği olayda ilk rapor! Odada fosfor sinir gazı tespit edildi Mersin'de mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvuran polis memuru Musa Tülü'nün iki çocuğu hayatını kaybetti, zehirli gaz ihtimali üzerinde duruluyor. Polis memuru Musa Tülü ve ailesi mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Çocuklar Azra ve Ömer Selim yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Anne hamile olduğu için yoğun bakımda, baba ise gözlem altında tedaviye devam ediyor. AFAD ekipleri ailenin kaldığı odada insan sağlığını tehlikeye sokacak kadar G.V5P fosfor sinir gazı tespit etti. Sinir gazının ahşaptan yapılmış bir tahıl ambarı tarzı yerden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

KARDEŞLER YAN YANA GÖMÜLDÜ

Anne ve baba ise ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Hamile annenin yoğun bakımda, babanın ise gözleme alınarak tedavisine devam edildiği öğrenildi. Mersin Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri tamamlanan 2 kardeşin naaşı ise dün Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi Paşa Konağı Mezarlığı'na kılınan cenaze namazı sonrasında yan yana toprağa verildi.

ODADA SİNİR GAZI TESPİT EDİLDİ

Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Mersin'den gelen AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) ekipleri bölgede 'hava kalitesi ve zehirli madde' taraması yaptı. Çalışmalar çerçevesinde ailenin kaldığı konut, evin çevresi ve seyahat ettikleri araç detaylı şekilde incelendi. Uzman ekipler, özel ölçüm cihazlarıyla ortamda zehirli gaz ya da kimyasal bir madde bulunup bulunmadığını araştırdı. Yapılan araştırmada ailenin yattığı odada insan sağlığının tehlikeye sokacak kadar G.V5P fosfor sinir gazı tespit edildiği öğrenildi. Sinir gazı olarak tabir edilen zehrin ailenin yattığı oda içerisine ahşaptan yapılan yaklaşık 4-5 metre karelik tahıl ambarı tarzı yerden kaynaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Karantinaya alınan evde AFAD ekipleri çalışmalarını bugünde sürdürdüğü, aynı zamanda otopsi sonrasından alınan örneklerden gelecek 'toksikolojik ve histopatolojik' sonuçlarında beklendiği bildirildi.

SİNİR GAZI NEDİR?

Sinir gazı, solunum, enjeksiyon ya da deriden nüfuz yoluyla vücuda girip nöronlara (sinir hücrelerine) zarar vererek vücutta, istemsiz kasılma ve ölüme sebep olan kimyasal maddedir. Genellikle kimyasal silah olarak kullanılan bu maddeler başlıca Tabun, Soman ve Sarin'dir.

