Yaz sezonunda ekranlara damga vuracağı düşünülen yeni dizi Adana Günlükleri, dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. 15 Mayıs’ta çekimlere başlaması beklenen dizi, isim değişikliğine gitti. Son anda alınan karar dikkat çekerken, Adana Günlükleri’nin yeni adı merak edildi. İşte detaylar…

Özetle

HABERİN ÖZETİ ATV'nin yeni dizisi Adana Günlükleri hakkında flaş karar! Çekimlere günler kala ismi değişti ATV'nin yeni yaz dizisi Adana Günlükleri, çekimleri başlamadan kısa bir süre önce 'Altı Üstü İstanbul' olarak isim değiştirdi. Dizi, 15 Mayıs'ta çekimlere başlayacak ve Haziran ayında izleyiciyle buluşacak. 'Altı Üstü İstanbul'un senaryosunu Yekta Torun ve Hilal Yıldız kaleme alıyor, yönetmenliğini ise Müge Uğurlar üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Rahimcan Kapkap, İlker Aksum, Öykü Gürman, Kaan Çakır, Sacide Taşaner, Yüsra Geyik ve Cem Söküt gibi isimler yer alıyor. Dizinin çekimleri Adana'da gerçekleştirilecek.

ATV ekranlarında yeni sezonda yayınlanacak olan dizisi Adana Günlükleri hakkında flaş karar meydana geldi. Yaz sezonu için iddialı yapımları arasında yer alan Adana Günlükleri, son anda alınan kararla gündem oldu.

Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yaz sezonunda ekranlarda yer alacak olan Adana Günlükleri dizisi çekimlerine günler kala isim değişikliğine gitti. NTC Medya’nın yeni sezon için hazırladığı ‘Adana Günlükleri’ dizisi, gençlerin hayatlarına odaklanan bir yapım olarak ekranlara gelecek.

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar’ın yer alırken, Yekta Torun ve Hilal Yıldız kaleminden çıkıyor. Genç isimlerin bir arada yer olacağı düşünülen yaz dizisi, temasıyla dikkat çekecek olan yapımlardan birisi olarak ön plana çıkıyor.

ÇEKİMLERE GÜNLER KALA İSMİ DEĞİŞTİ

15 Mayıs’ta çekimlerine başlayacak olan Adana Günlükleri, son anda isim değişikliğine gitti. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Adana Günlükleri Birsen Altuntaş’ın haberine göre, yeni adı ‘Altı Üstü İstanbul’ olarak izleyici karşısına çıkacak. NTC Medya imzalı dizi, Haziran ayında ekranlara gelecek.

Yekta Torun ve Hilal Yıldız’ın kaleme aldığı yeni sezon dizisi oyuncu kadrosuyla da oldukça dikkat çekiyor. En son Veliaht dizisiyle ekranlara gelen Rahimcan Kapkap ‘Emir’ karakteriyle yeni dizide yer alıyor. İlker Aksum ‘Bayram’, Öykü Gürman ‘Fahriye’ ve Kaan Çakır ‘Galip’ rolüyle işleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Genç yeteneklerin ağırlıklı olarak yer alacağı Altı Üstü İstanbul dizisinin oyuncu kadrosuna Sacide Taşaner (Pamuk), Yüsra Geyik (Nihal) ve Cem Söküt’ün (Şeker İbo) de dahil olmasıyla kadro yavaş yavaş tamamlanıyor.

Yeni sezonda merakla beklenen yapım, yaz enerjisini ekranlara getireceği düşünülüyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı yapımın çekim yerleri ise oldukça dikkat çekiyor. Adana’da çekimlerinin yapılacağı söylenen dizi Haziran ayında izleyiciyle ATV ekranında buluşacak.