Kilis’te sulama kuyusundaki ceset dosyası 12 yıl sonra yeniden açıldı: 2 kişi tutuklandı

Kilis'in Acar köyünde 15 Temmuz 2014 tarihinde bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson'un ölümüne ilişkin dosya yeniden incelendi. Adalet Bakanlığı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, yeni adli tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizler değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince yakalandı.

"YENİDEN BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kilis Acar köyünde 15 Temmuz 2014 tarihinde bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson'un dosyasında yeni adli tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucu daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

JASAT ekiplerince gözaltına alınan C.İ., R.U. ve D.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından Kilis Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden C.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.U. ve D.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.