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3. Sayfa
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Editor
 | Nalan Güler Güven
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 19:24

Kilis’te sulama kuyusundaki ceset dosyası 12 yıl sonra yeniden açıldı: 2 kişi tutuklandı

Kilis’te 2014 yılında bir sulama kuyusunda cansız bedeni bulunan Khaled Tayson'un ölümüyle ilgili dosya 12 yıl sonra yeniden açıldı. Adalet Bakanlığı ve Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı'nın takipsizlik kararını kaldırması üzerine gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Avatar
Editor
 Nalan Güler Güven
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 19:24
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 19:24

'in Acar köyünde 15 Temmuz 2014 tarihinde bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson'un ölümüne ilişkin dosya yeniden incelendi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı ve Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen çalışma kapsamında, yeni adli tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizler değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Soruşturma kapsamında olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Kilis’te sulama kuyusundaki ceset dosyası 12 yıl sonra yeniden açıldı: 2 kişi tutuklandı

"YENİDEN BAŞLATILAN SORUŞTURMA KAPSAMINDA 3 ŞÜPHELİ YAKALANDI"

Adalet Bakanı , konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kilis Acar köyünde 15 Temmuz 2014 tarihinde bir sulama kuyusunda ölü bulunan Khaled Tayson'un dosyasında yeni adli tıp incelemesi, tanık beyanları ve baz analizleri sonucu daha önce verilen takipsizlik kararı kaldırıldı. Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli yakalandı" ifadelerini kullandı.

Kilis’te sulama kuyusundaki ceset dosyası 12 yıl sonra yeniden açıldı: 2 kişi tutuklandı

JASAT ekiplerince gözaltına alınan C.İ., R.U. ve D.U., jandarmadaki işlemlerinin ardından Kilis Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden C.İ. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, R.U. ve D.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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#Kilis
#Adalet Bakanlığı
#Akın Gürlek
#jasat
#Khaled Tayson
#3. Sayfa
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