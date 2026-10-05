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Spor
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 08:34
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 08:43

Hakemler dosyasında yeni gelişme: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi

İstanbul'da 'hakemler dosyası' soruşturma kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi.

Avatar
Editor
 Özge Sönmez
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
05.10.2026
saat ikonu 08:34
|
GÜNCELLEME:
05.10.2026
saat ikonu 08:43

'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan hakemi ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

HABERİN ÖZETİ

Hakemler dosyasında yeni gelişme: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi.
'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan hakemlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Hakemler dosyasında yeni gelişme: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi

"SİZ NASIL UYGUN GÖRÜRSENİZ"

MHK Başkanı ile hakem Yasin Kol arasında gerçekleşen hakem atamalarına ilişkin olduğu değerlendirilen yazışmalar ortaya çıkmıştı. Yazışmalarda Yasin Kol’un Ferhat Gündoğdu’ya kendisinin de içinde olduğu bir liste atarak "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz" şeklinde mesaj gönderdiği, ardından bazı isimlerin değerlendirildiği belirlendi.

Hakemler dosyasında yeni gelişme: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi

 "BAŞKA KİM OLABİLİR?"

Yazışmalarda Ferhat Gündoğdu tarafından "Başka kim olabilir?" şeklinde soru yöneltilirken, Yasin Kol’un "Erkan Engin olsun başkanım" dediği görüldü. Ardından Kol’un "Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Devam eden yazışmalarda Yasin Kol’un "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun" şeklinde mesaj gönderdiği görüldü. Yazışmaların devamında Özgür Yankaya’nın VAR görevlendirmesine ilişkin de görüşme yapıldığı belirlendi. Ferhat Gündoğdu’nun "Özgür’ün yanına avar’ı kim olsun istersin" diye sorduğu, Yasin Kol’un ise "Başkanım Atilla olsun" yanıtını verdiği görüldü. Bunun üzerine Gündoğdu’nun "Atilla var Özgür abi avar olsun" şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.

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ETİKETLER
#Süper Lig
#Yasin Kol
#Ferhat Gündoğdu
#Hakemler Dosyası
#Göktuğ Hazar Erel
#Spor
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