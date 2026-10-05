'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hakemler dosyasında yeni gelişme: Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel adliyeye sevk edildi 'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. 'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig hakemi Yasin Kol, adliyeye sevk edildi. 'Hakemler dosyası' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel, adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan hakemlerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"SİZ NASIL UYGUN GÖRÜRSENİZ"

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile hakem Yasin Kol arasında gerçekleşen hakem atamalarına ilişkin olduğu değerlendirilen yazışmalar ortaya çıkmıştı. Yazışmalarda Yasin Kol’un Ferhat Gündoğdu’ya kendisinin de içinde olduğu bir liste atarak "Başkanım sizde nasıl uygun görürseniz" şeklinde mesaj gönderdiği, ardından bazı isimlerin değerlendirildiği belirlendi.

"BAŞKA KİM OLABİLİR?"

Yazışmalarda Ferhat Gündoğdu tarafından "Başka kim olabilir?" şeklinde soru yöneltilirken, Yasin Kol’un "Erkan Engin olsun başkanım" dediği görüldü. Ardından Kol’un "Özgür Yankaya olsa daha iyi olur başkanım" ifadelerini kullandığı tespit edildi. Devam eden yazışmalarda Yasin Kol’un "Değişme şansımız varsa Özgür abi olsun" şeklinde mesaj gönderdiği görüldü. Yazışmaların devamında Özgür Yankaya’nın VAR görevlendirmesine ilişkin de görüşme yapıldığı belirlendi. Ferhat Gündoğdu’nun "Özgür’ün yanına avar’ı kim olsun istersin" diye sorduğu, Yasin Kol’un ise "Başkanım Atilla olsun" yanıtını verdiği görüldü. Bunun üzerine Gündoğdu’nun "Atilla var Özgür abi avar olsun" şeklinde karşılık verdiği tespit edildi.