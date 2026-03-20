Kırklareli’de zincirleme kaza: Yayaya yol vermek için durunca 5 araç birbirine girdi

Öğlen saatlerinde Kocasinan Mahallesi Murat Hüdavendigar Caddesi üzerinde meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmek isteyen bir yayaya yol vermek için duran araca, arkadan gelen sürücü takip mesafesini korumadığı için çarptı.

Sonrasında ise arkadan gelen diğer üç aracın da birbirine çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Beş aracın karıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu. Olay yerine ekipler sevk edilirken, kazada ölü veya yaralıların olmadığı bildirildi.