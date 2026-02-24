Kız arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilmişti! Mahkeme sanık hakkındaki kararını açıkladı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, 30 Kasım 2024 tarihinde G.A., evinde ölü bulunmuştu. G.A.'nın evinde ölü bulunmasının ardından, G.A.'nın ölümüne neden olmakla suçlanan erkek arkadaşı E.H.'nin yargılanmasına devam edildi.

Bugün gerçekleştirilen duruşmaya tutuksuz sanık E.H. ile avukatı ve hayatını kaybeden G.A.'nın annesi ile avukatı katıldı. Duruşmada savunmasını yapan E.H. suçsuz olduğunu belirterek, "İlk ifademle her ne kadar G.A. ile buluşmamız salı olacak desem de çarşamba olmuştu. Daha sonraki günler de kontrol için evine gittim. Evine en son olay günü gittim. Benim annemin babaannesi epilepsi hastasıymış. Dili boğazına kaçmış. O nedenle haberi aldığımda 'Boğulmuş mu?' diye sormamın sebebi budur" dedi.

Sanık E.H.'nin avukatı da savunmasında G.A.'nın ölümünün epilepsi sonucu düşme nedeniyle meydana geldiğinin Adli Tıp Kurumu raporunda da belirtildiğini belirterek, müvekkilinin beraatını talep etti.

MAHKEME BERAAT KARARI VERDİ

İddia makamı sanığın "Kasten yaralama sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan cezalandırılmasını talep ederken, mahkeme heyeti sanık yönünden yeterli bulgu olmaması nedeniyle sanığın beraatine karar verdi.