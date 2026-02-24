Menü Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
11°
Şeyma Gökçe'nin 14. kattan düşerek ölmesine ilişkin davada mahkeme kararını verdi

Ankara'da sevgilisi Hüseyin Uyucu ile yaşadığı evin 14. katından düşerek hayatını kaybeden Şeyma Gökçe'nin ölümüne ilişkin görülen davada sanık Uyucu hakkında mahkeme kararını verdi. Uyucu suçunun sabit görülmediğine hükmedilerek, beraatine etti.

Şeyma Gökçe'nin 14. kattan düşerek ölmesine ilişkin davada mahkeme kararını verdi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.02.2026
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
24.02.2026
saat ikonu 15:04

Ankara 2. Batı Ağır Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya tutuklu sanık Hüseyin Uyucu’nun yanı sıra hayatını kaybeden Şeyma Gökçe'nin ailesi ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme başkanı yargılamanın başladığını ve bu celse tanık dinleneceğini belirtti.

“YAPMA, KENDİNE ZARAR VERECEKSİN”

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.A., olay günü evden yükselen sesleri duyduğunu belirterek, "Olay hafta sonuydu. Hatırladığım kadarıyla kavga başladı. Vefat eden kişi sert şekilde bağırarak konuşuyordu. Yaklaşık 15-20 dakika sürdü, sonra bir sessizlik oldu. Erkek olan kişi ‘Yapma, kendine zarar vereceksin' gibi bir şey söylüyordu" ifadelerini kullandı.
Mahkemede söz alan tutuklu sanık Hüseyin Uyucu ise savunmasında, "Başından beri verdiğim ifadeler geçerlidir. Diyeceğim başka bir şey yoktur" şeklinde konuştu.

“SANIĞIN EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUM”

Mahkeme başkanın maktul Şeyma Gökçe'nin babası Mithat Gökçe’ye de söz verdi. Acılı baba, kızının intihar etmediğini savunarak, "Adaletle birlikte evladımın kanı yerde kalmayacaktır. Evladım intihar etmedi. Olay yerinde hiçbir parmak izi çıkmadı. Sanığın en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Anne Gülnur Çağlar'da kızının daha önce intihar girişiminde bulunduğunda kendisine not yazdığını belirterek, "En son benimle mesajlaşmıştı. Benim kızım intihar etmedi, cinayete kurban gitti. Ben adalete güveniyorum" dedi.

Ağabey Göktürk Gökçe ise, sanık ve avukatı hakkında ayrıca bir iddiada bulunmak istemediğini ifade ederek, "Ablam o camdan o şekilde düşemez. Parmak izi olmadan çıkamaz. Polis memurları dahi o camdan tutunmak zorunda kaldı. Ablam tüm kıyafetlerini toplamıştı, evden ayrılmayı düşünüyordu demek ki" şeklinde konuştu.

İKİLİ ARASINDAKİ GÖNÜL İLİŞKİSİ DIŞINDA BİR YAPI YOK

Beyanların ardından Cumhuriyet savcısı mütalaasını açıkladı; maktul Şeyma Gökçe'nin düştüğü pencerenin çerçevesinde sanık Hüseyin Uyucu'nun parmak izine rastlandığını, maktul Gökçe'ye ait herhangi bir parmak izinin ise tespit edilemediğini belirtti. Sanık Hüseyin Uyucu'nun maktul ile uyuşturucu madde kullandığını ve telefon kayıtları incelemesinde ikili arasındaki gönül ilişkisi dışında bir yapı bulunmadığını kaydeden savcı, tüm dosya kapsamında sanığın maktulü kasten öldürdüğüne dair somut bir delil bulunmaması sebebiyle sanığın beraatini talep etti.

Mahkeme dosyada karar verileceğini bildirirken son sözler için sanık Uyucu'ya söz verdi. Uyucu "Bir insanın katil olması bu kadar kolay olmamalı. Ben 1 senedir içerdeyim. Kızları öldü, evet canları gitti ben duygumu belli ediyorum. Ama onlar 'kızımızı sen öldürdün' dedi. Ben masumum herkese söyledim. Yüce adalete güveniyorum" diye konuştu.

MAHKEME BERAATİNE KARAR VERDİ

Beyanlar sonrasında kararını açıklayan mahkeme, sanığın suçunun sabit görülmediğine hükmederek, beraatine karar verdi.

