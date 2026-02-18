Menü Kapat
TGRT Haber
Baba ve oğlu vahşice katledilmişti! Mahkeme salonunda şoke eden sözler: "Cinayeti anne planladı"

Muğla'da baba Menderes Aşgın ile 12 yaşındaki oğlu Kıvanç Aşgın'ın öldürüldüğü cinayete ilişkin davanın ilk duruşması görüldü. Mahkemede anne Nesrin Acar ile ilgili şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Annenin cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürüldü.

Baba ve oğlu vahşice katledilmişti! Mahkeme salonunda şoke eden sözler:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.02.2026
16:35
|
GÜNCELLEME:
18.02.2026
16:40

Muğla'nın ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşanmıştı. Göksal Uslu, Menderes Aşgın ve ile yaşadığı tartışmada bıçakla saldırdı. Aşgın aldığı darbelerin ardından olay yerinde hayatını kaybederken sanık o sırada ekipleri arayarak yardım isteyen 12 yaşındaki Kıvanç Aşgın'ı da bıçaklayarak katletti.

Baba ve oğlu vahşice katledilmişti! Mahkeme salonunda şoke eden sözler: "Cinayeti anne planladı"

Kan donduran cinayetle ilgili ilk dava bugün görüldü. Fethiye 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Göksal Uslu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Baba ve oğlu vahşice katledilmişti! Mahkeme salonunda şoke eden sözler: "Cinayeti anne planladı"

ANNEYLE İLGİLİ ŞOKE EDEN İDDİA

Menderes ve Nesrin'in büyük oğlu müşteki İbrahim Aşgın'ın avukatı Sibel Polat, mahkemede yaptığı savunmada şoke eden bir iddia ortaya attı.

"NESRİN ACAR KOCASINDAN NEFRET EDİYORDU"

Avukat Polat, Nesrin Acar'ın mağdur sıfatıyla değil, cinayetin azmettiricisi olarak yargılanması gerektiğini söyledi. Polat şu ifadeleri kullandı:

"Müvekkilimiz de annesinden şikayetçidir. Nesrin Acar'ın sanık Göksal Uslu ile bir iletişimi olduğunu ve bu cinayetin birlikte planlandığını düşünüyoruz. Nesrin Acar kocasından nefret eden, onu sürekli küçük düşüren biridir. Bu olayın azmettiricisinin o olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle geriye dönük HTS kayıtlarının çıkarılmasını talep ediyoruz"

Baba ve oğlu vahşice katledilmişti! Mahkeme salonunda şoke eden sözler: "Cinayeti anne planladı"

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Göksal Uslu, bir sonraki duruşmada mahkeme heyetinin karşısına bizzat çıkarak ifade vermek istediğini beyan etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, iddiaların araştırılması için HTS kayıtlarının incelenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

ETİKETLER
#ortaca
#Menderes Aşgın
#Nesrin Acar
#Muğla Cinayet
#Göksal Uslu
#3. Sayfa
