Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne otomobille gelen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir eğlence mekanına silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda kurşunlar C.Ö, V.B. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişiye isabet etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Kocaeli'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir eğlence mekanına kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Saldırı, Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ndeki bir eğlence mekanına otomobille gelen kişi ya da kişilerce gece saatlerinde gerçekleştirildi. Saldırıda C.Ö. olay yerinde, V.B. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer 3 yaralı, ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde C.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Volkan Berberoğlu da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALI

Saldırıda yaralanan diğer 3 kişi, ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.