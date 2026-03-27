Kocaeli'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'de bir eğlenme mekanına gece yarısı silahlı saldırı düzenlendi. Araçla gelen saldırganlar, mekana ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Kurşunların hedefi olan 2 kişi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 3 kişi de yaralandı.

Kocaeli'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.03.2026
saat ikonu 04:07
|
GÜNCELLEME:
27.03.2026
saat ikonu 04:13

'nin ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne otomobille gelen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir eğlence mekanına silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda kurşunlar C.Ö, V.B. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişiye isabet etti.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde C.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Volkan Berberoğlu da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

1'İ AĞIR 3 KİŞİ YARALI

Saldırıda yaralanan diğer 3 kişi, ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı! Silahlı saldırı böyle düzenlenmiş
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aydın'da silahlı saldırı dehşeti! 2 kardeş hayatını kaybetti
