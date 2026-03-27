Kocaeli'de eğlence mekanına silahlı saldırı: 2 ölü, 3 yaralı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gece saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. Ömerağa Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'ne otomobille gelen kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, bir eğlence mekanına silahla ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda kurşunlar C.Ö, V.B. ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişiye isabet etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde C.Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi. Hastaneye kaldırılan Volkan Berberoğlu da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Saldırıda yaralanan diğer 3 kişi, ambulanslarla Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.