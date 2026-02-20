Menü Kapat
TGRT Haber
 Nalan Güler Güven

Kocaeli'de emekli polise silahlı saldırı! Eski CHP'li meclis üyesi tutuklandı!

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde emekli polis memuru Salim Doğan'ı silahla ağır yaralayan eski belediye meclis üyesi Ö.S., çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de emekli polise silahlı saldırı! Eski CHP'li meclis üyesi tutuklandı!
18 Şubat'ta Yeni Mahalle 5113 Sokak'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, memuru Salim Doğan, evinin bulunduğu bina önünde henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı Darıca Belediyesi CHP eski Meclis Üyesi Ö.S.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Kocaeli'de emekli polise silahlı saldırı! Eski CHP'li meclis üyesi tutuklandı!

0:00 52
Kocaeli'de emekli polise silahlı saldırı! Eski CHP'li meclis üyesi tutuklandı!

KAVGA KANLI BİTTİ: KARNINDAN VURULDU

Şüpheli Ö.S. olay yerinden hızla uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Karnından vurulan Salim Doğan, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de emekli polise silahlı saldırı! Eski CHP'li meclis üyesi tutuklandı!

"ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS"TEN CEZAEVİNE

Olaydan kısa süre sonra yakalanan Ö.S. gözaltına alındı. İfadesi alınan şüpheli "ateşli silah ile kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli'de emekli polise silahlı saldırı! Eski CHP'li meclis üyesi tutuklandı!
ETİKETLER
#silahlı saldırı
#tutuklama
#Emekli Polis
#Cinayete Teşebbüs
#Chp'li Eski Meclis Üyesi
#3. Sayfa
