Konya'da ineğin saldırısına uğrayan adam hayatını kaybetti

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İstanbul
Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Cahı Mahallesi’nde yaşanan olayda ahırda ineğin saldırısına uğrayan Nurettin Baştürk ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Baştürk'ü hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.
Hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Baştürk hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cenazesi, Ereğli’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.