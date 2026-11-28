Geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde, Meram ilçesinde cadde üzerindeki evinden tatlı su çeşmesinden su doldurmak için çıkan 70 yaşındaki P.G. isimli kadın, 26 yaşındaki M.H.K. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekiplerine yakalandı. Yaşlı kadının tedavisi ise kaldırıldığı hastanede devam ediyor.

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HABERİN ÖZETİ Konya'da kan donduran saldırı! Çeşmeye su doldurmaya giden 70 yaşındaki kadını bıçaklayan zanlının ifadesi pes dedirtti Meram ilçesinde su doldurmak için evinden çıkan 70 yaşındaki P.G., kulağına gelen ses yüzünden hareket ettiğini iddia eden 26 yaşındaki M.H.K. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. 70 yaşındaki P.G., tatlı su çeşmesinden su doldurmak için dışarı çıktığında 26 yaşındaki M.H.K. tarafından bıçaklandı ve tedavisi hastanede sürüyor. Olay yerinden kaçan şüpheli, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, sokakta yürüdüğü sırada kulağına gelen bir sesin kadını bıçaklamasını söylediğini ifade etti. Şüphelinin olayın ardından belediye otobüsüyle evine gidip saç sakal tıraşı olduğu öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

KULAĞINA GELEN SES YÜZÜNDEN BIÇAKLAMIŞ

Şüpheli şahıs Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının, olay günü sokak üzerinde yürüdüğü esnada kulağına gelen bir sesin kendisine kadını bıçakla dediğini, daha sonrasında olayı gerçekleştirerek belediye otobüsüyle evine gittikten sonra saç sakal tıraşı olduğunu anlattığı öğrenildi.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.