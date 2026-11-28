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İstanbul
Geçtiğimiz Perşembe günü öğle saatlerinde, Meram ilçesinde cadde üzerindeki evinden tatlı su çeşmesinden su doldurmak için çıkan 70 yaşındaki P.G. isimli kadın, 26 yaşındaki M.H.K. tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçtıktan kısa süre sonra polis ekiplerine yakalandı. Yaşlı kadının tedavisi ise kaldırıldığı hastanede devam ediyor.
Şüpheli şahıs Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen zanlının, olay günü sokak üzerinde yürüdüğü esnada kulağına gelen bir sesin kendisine kadını bıçakla dediğini, daha sonrasında olayı gerçekleştirerek belediye otobüsüyle evine gittikten sonra saç sakal tıraşı olduğunu anlattığı öğrenildi.
Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.