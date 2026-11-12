Konya’da kanlı aile içi tartışması: Öğretmen eş astsubay kocasını sırtından bıçakladı

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İstanbul
Konya’nın Selçuklu ilçesi bir ilkokulda öğretmen olan 52 yaşındaki G.T., 48 yaşındaki astsubay kocası A.T. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken G.T. eline geçirdiği bıçakla A.T.'yi sırtından yaraladı.
Kocasını bıçaklayan G.T. olayın ardından acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı A.T., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli G.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.