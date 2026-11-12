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3. Sayfa
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Editor
 | Şenay Yurtalan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:42

Konya’da kanlı aile içi tartışması: Öğretmen eş astsubay kocasını sırtından bıçakladı

Konya'da öğretmen olduğu öğrenilen kadın ile astsubay kocası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesinin ardından öfkeli kadın kocasını bıçakla yaraladı.

Avatar
Editor
 Şenay Yurtalan
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 11:42
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 11:42

’nın ilçesi bir ilkokulda öğretmen olan 52 yaşındaki G.T., 48 yaşındaki kocası A.T. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken G.T. eline geçirdiği bıçakla A.T.'yi sırtından yaraladı.

HABERİN ÖZETİ

Konya’da kanlı aile içi tartışması: Öğretmen eş astsubay kocasını sırtından bıçakladı

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Konya'nın Selçuklu ilçesinde öğretmen G.T., tartıştığı astsubay kocası A.T.'yi bıçakla sırtından yaraladı.
52 yaşındaki öğretmen G.T., 48 yaşındaki kocası A.T. ile yaşadığı tartışmanın büyümesi üzerine A.T.'yi sırtından bıçakladı.
Kocasını bıçaklayan G.T., olayın ardından acil servisi arayarak yardım istedi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı A.T., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.
Şüpheli G.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

İHBARI YİNE KENDİSİ YAPTI

Kocasını bıçaklayan G.T. olayın ardından acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı A.T., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli G.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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