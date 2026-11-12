Konya’nın Selçuklu ilçesi bir ilkokulda öğretmen olan 52 yaşındaki G.T., 48 yaşındaki astsubay kocası A.T. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyürken G.T. eline geçirdiği bıçakla A.T.'yi sırtından yaraladı.

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HABERİN ÖZETİ Konya’da kanlı aile içi tartışması: Öğretmen eş astsubay kocasını sırtından bıçakladı Konya'nın Selçuklu ilçesinde öğretmen G.T., tartıştığı astsubay kocası A.T.'yi bıçakla sırtından yaraladı. 52 yaşındaki öğretmen G.T., 48 yaşındaki kocası A.T. ile yaşadığı tartışmanın büyümesi üzerine A.T.'yi sırtından bıçakladı. Kocasını bıçaklayan G.T., olayın ardından acil servisi arayarak yardım istedi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı A.T., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli G.T. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı ve olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

İHBARI YİNE KENDİSİ YAPTI

Kocasını bıçaklayan G.T. olayın ardından acil servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı A.T., ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli G.T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.