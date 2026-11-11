Tartıştığı adamı boğazından bıçakladı, özel harekatın operasyonuyla yakalandı

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İstanbul
Adana'nın Seyhan ilçesine Dilyan Ö. (25), arkadaşının arkadaşı Burak Y. (42) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Dilyan Ö., Burak Y.'yi boğazından bıçakladı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Burak Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burak Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olayın ardından polislerin geldiğini gören Dilyan Ö., kendisini eve kilitleyerek teslim olmamak için direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri şüphelinin bulunduğu daireye operasyon düzenledi.
Ekiplerin operasyon hazırlığı ve müdahalesi sürerken, olay yerine yakın bir kafede oturan vatandaşların yaşananlara aldırış etmeden yemeklerini yemeye devam etmesi dikkat çekti.
Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla Dilyan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.