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3. Sayfa
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:48

Tartıştığı adamı boğazından bıçakladı, özel harekatın operasyonuyla yakalandı

Adana'da 42 yaşındaki adam bir şahıs tarafından boğazından bıçaklandı. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından kendisini eve kilitleyen şüpheli, teslim olmayınca özel harekat timleri operasyon düzenledi. Öte yandan bir kafada oturan vatandaşların hiçbir şey olmamış gibi yemeklerini yemeye devam etmesi ise oldukça dikkat çekti.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 16:48

'nın ilçesine Dilyan Ö. (25), arkadaşının arkadaşı Burak Y. (42) ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Dilyan Ö., Burak Y.'yi boğazından bıçakladı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Burak Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Burak Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından polislerin geldiğini gören Dilyan Ö., kendisini eve kilitleyerek teslim olmamak için direndi. Bunun üzerine bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polisleri şüphelinin bulunduğu daireye operasyon düzenledi. 

Tartıştığı adamı boğazından bıçakladı, özel harekatın operasyonuyla yakalandı

VATANDAŞLAR YAŞANANLARA HİÇ ALDIRIŞ ETMEDİ

Ekiplerin operasyon hazırlığı ve müdahalesi sürerken, olay yerine yakın bir kafede oturan vatandaşların yaşananlara aldırış etmeden yemeklerini yemeye devam etmesi dikkat çekti.

Tartıştığı adamı boğazından bıçakladı, özel harekatın operasyonuyla yakalandı

TESLİM OLMAYINCA ÖZEL HAREKAT DEVREYE GİRDİ

Özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla Dilyan Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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#3. Sayfa
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