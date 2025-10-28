Konya'da sanayiye silahlı saldırı: Çok sayıda yaralı var

Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Bezirgan Sokak üzerinde bir oto tamir bakim servisinde akşam saatlerinde yaşanan olayda iş yerine gelen bir şahıs yanında bulunan av tüfeği ile rastgele ateş açtı.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay yerinde bulunan 12 kişi tüfekten çıkan saçmalarla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar şehir merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.