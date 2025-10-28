İstanbul'da dehşet anları! İşçiler metrelerce yükseklikten düştü

Kategoriler
İstanbul
Bahçelievler Yenibosna'da bulunan bir şantiyede yaşanan yük asansörünün halatı kopması sonucu 8 işçi yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Çobançeşme'de bulunan bir inşaatta yük asansörünün halatı kopmuş, kazada bir işçi zemine düşerek yaralanmıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, asansörde mahsur kalan işçileri kurtarmıştı.
Şantiyede yaşanan kazada yaralanan işçilerinin sayısı 8'e yükseldi. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer işçilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. İtfaiyenin kurtarma çalışması dron ile görüntülendi.